Diyarbakır’da TOKİ evlerini kanalizasyon suyu bastı: "5 yıldır aynı sorun var"

Diyarbakır'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kayapınar'da bulunan TOKİ binalarının giriş katını kanalizasyon suyu bastı. Mahalle muhtarı, 5 yıldır aynı sorunun yaşandığına dikkat çekerken bina sakinleri, DİSKİ’yi defalarca aramalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirtti.

Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’ndeki TOKİ konutlarındaki giriş katlar kanalizasyon suyu ile doldu.

Amida Haber'in aktardığına göre, kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kayapınar İlçesi’nde bulunan Maliye-TOKİ konutlarını su bastı.

Binaların giriş katlarında yaşayan yurttaşlar, sahura uyanrıklarında evlerinin kanalizasyon suyu ile dolduğunu gördü.

Bina sakinleri, “Sabah sahura uyandığımızda evimizin içi su dolmuştu. Yağmur kanalizasyonu tıkamış, kanalizasyon pislikleri ile birlikte evimiz su içinde. Bütün eşyalarımız zarar gördü. Evlerin parkeleri şişti” dedi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi'ni (DİSKİ) defalarca aramalarına rağmen sonuç alamadıklarını belirten bina sakinleri kendi olanakları ile suyu tahliye etmek zorunda kaldıklarını söyledi.

"5 YILDIR AYNI SORUN VAR"

Mahalle muhtarı da 5 yıldır aynı sıkıntının yaşandığını belirterek, “5 yıldır bu bölgede en ufak bir yağmurda bu sorunu yaşıyoruz. Ufak bir yağmurda kanalizasyon taşıp evlere doluyor. DİSKİ’de muhatap bulamıyoruz. Su dolan binaların temeli çürüdü, bir gün yıkılıp gidecekler” dedi.