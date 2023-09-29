Diyarbakır’da ucuz et kuyruğu

Ekonomi Servisi

Hayvancılığın yoğun yapıldığı kentlerden biri olan Diyarbakır’da yurttaşlar ucuz et alabilmek için sabah erken saatlerde sıraya giriyor. Et ve Süt Kurumu mağazası önünde metrelerce kuyruk oluşturan yurttaşlar önce fiş alıyor.

Sırası gelenler bir kilo kıyma bir kilo kuşbaşı alabiliyor. Kıymanın kilosu 180 lira, kuşbaşı 200 TL, kavurmanın kilosu ise 295 TL’den satılıyor. Amida Haber’e konuşan Diyarbakır Kasaplar Odası Başkanı Hacı Atlı, "Zamları biz yapmıyoruz. Kimse besicilik ve hayvancılık yapmak istemiyor. Girdi maliyetleri çok yüksek. Köklü çözüm bulunamadığı takdirde büyük sorunlar bizi bekliyor” dedi.