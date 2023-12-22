Diyarbekir’den sağduyu çağrısı: Gereği yapılmalı

Spor Servisi

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Diyarbekirspor'un yönetim kurulu, Bursaspor maçında çıkan olaylara ilişkin açıklamasında, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sporun birleştirici ruhu doğrultusunda saha içerisinde kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Diyarbekirspor Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, sporun birleştirici ruhuna hizmet etmesi gereken yeşil sahalarda yaşanan olayların hiçbir şekilde kabul edilemez olduğu vurgulanarak, "Bursa'da oynadığımız karşılaşmada rakip takım futbolcuları tarafından spor dışı, vicdan sızlatan saldırılar tüm spor kamuoyunu derinden yaralamıştır. Saha içerisinde başlayan saldırılar soyunma odası koridorlarında devam etmiş, futbolcularımızdan Bünyamin Yürür, Serhat Enes Çalışan, Seymen Yağmur ve Cem Çelik yaralanmış ve travma geçirmişlerdir. Tedavi altına alınan futbolcularımızın ve kulübümüzün haklarını korumak için tüm yasal yollara başvuracağız. Futbol Federasyonu ve ilgili tüm birimleri geçmişte yaşanan ve zamanında gerekli işlemler yapılmadığı için bundan cesaret alınarak bugün bu noktaya kadar gelen olaylarla ilgili gereğini yapmaya davet ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ayrıca şunlar kaydedildi: "Galibiyetler, mağlubiyetler, başarılar ve başarısızlıklar gelip geçer. Kalıcı olan 85 milyonun huzuru ve kardeşliğidir. Kulüp olarak buna katkı sunmaya devam edeceğiz."