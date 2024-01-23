Djokovic, Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı Sırp raket Novak Djokovic, yarı finale çıktı.

Avustralya Açık'ta Sırp raket Novak Djokovic, yarı finale yükseldi.

Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 10. günündeki çeyrek final mücadelesinde, 3 saat 45 dakika süren karşılaşmada Djokovic, 12 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz'i 7-6, 4-6, 6-2 ve 6-3 setlerle 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı.

Kariyerinde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere 24 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Djokovic, 25. grand slam şampiyonluğu için mücadele ediyor.

Tek erkeklerde 1 numaralı seribaşı konumunda bulunan 36 yaşındaki Djokovic, yarı finalde Jannik Sinner-Andrey Rublev maçının galibiyle karşılaşacak.