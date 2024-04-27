DNA'lar eşleşti: Kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu kesinleşti
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan incelemede, Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçalarından alınan DNA, kızıyla eşleşti.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde yaklaşık bir sene önce evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Korhan Berzeg'in izine ulaşıldı.
Berzeg'in evine yaklaşık dört kilometre mesafede bulunan kemik parçalarının Korha Berzeg'e aiit olduğu tespit edildi.
Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'in Türkiye'ye gelerek verdiği örnek ile bölgede bulunan kemik parçalarının DNA'sı eşleşti.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan incelemede, Balıkesir'de kaybolan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçalarından alınan DNA, kızıyla eşleşti.
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