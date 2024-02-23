Doblo fiyatı ne kadar? İşte 2024 Doblo Combi ve Cargo Fiyatı!

Fiat’ın yeni nesil Doblo’nun Türkiye lansmanını gerçekleşirmesiyle birlikte yeni Doblo Combi ve Cargo’nun fiyatı da belli olmuş oldu. Çok sayıda ödül alan hafif ticari aracın yeni modelinin çıkmasıyla birçok yurttaş yeni Doblo fiyatı ne kadar araştırmasını yaptı. Peki, Yeni Doblo fiyatı ne kadar? İşte 2023 Doblo Combi ve Cargo Fiyatı!

Yaklaşık 22 yıldır Bursa’daki Fiat fabrikasında üretilen Doblo üretimi 2022 itibariyle İspanya’ya kaydırılmıştı. Fiat’ın en çok tercih edilen aracı olan Doblo hafif ticari modeller arasında pek çok kurum tarafından ödül aldı. Fiat Yeni Doblo’nun lansmanını geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmesiyle birlikte yeni Doblo fiyatları da belli olmuş oldu. Bununla birlikte pek çok yurttaş Doblo fiyatı ne kadar araştırmasını yaptı. İşte 2024 Doblo Combi ve Cargo Fiyatı!

2024 Doblo Fiyat Listesi

Model Özellik Fiyat Combi Easy 1.5 100HP MT 1.002.900 TL Combi Urban 1.5 130HP MT 1.067.900 TL Combi Urban 1.5 130HP AT 1.147.900 TL Combi Premio Plus 1.5 130HP AT 1.202.900 TL Cargo 2023 1.5 100HP MT 832.900 TL

2024 Doblo fiyatı ne kadar?

Fiat 2024 yılı için Doblo Combi ve Cargo lansman özel fiyatlarını şu şekilde açıkladı:

Combi Easy model 1.5 100HP MT 1.002.900 TL

Combi Urban model 1.5 130HP MT 1.067.900 TL

Combi Urban model 1.5 130HP AT 1.147.900 TL

Combi Premio Plus model 1.5 130HP AT 1.202.900 TL

Cargo 2023 model 1.5 100HP MT 960.900 TL

Doblo üretimi Bursa’dan İspanya’ya kaydırıldı

Yaklaşık 22 yıldır Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen Fiat Doblo modelinin üretimi artık İspanya’nın Vigo kentindeki fabrikada gerçekleşecek. Piyasaya çıktığı 2000 yılından bu güne dek 2 milyondan fazla üretilen Doblo geçtiğimiz yıl Fiat’ın toplam üretiminin yüzde 35’ini oluşturuyordu.