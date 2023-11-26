Doctor Who 60. yıl özel bölümlerinin ilki yayınlandı

BBC'nin ikonik dizisi Doctor Who'nun 60. yıl özel bölümlerinin ilki yayınlandı. 60'ıncı yıl özel bölümlerinin ikincisi ise 2 Aralık'ta yayınlanacak.

1963 yılında yayınlanmaya başlayan Doctor Who dizisinin 60. yıl özel bölümlerinin ilki yayınlandı.

60.yıl özel bölümü olan "The Star Beast" Türkiye'de tüm dünya ile eşzamanlı olarak izleyici ile buluştu.

Ayrıca "Wild Blue Yonder" ismine sahip olacak olan 60. yıl özel bölümlerinin ikincisinin de tanıtım videosu paylaşıldı.

Dizide şimdiye kadar Doktor rolünde 13 kişi yer aldı.

Yapımcılığını BBC'nin üstlendiği dizinin özel bölümlerinde dizinin eski isimlerine sıklıkla yer veriliyor.

Dizinin 60'ıncı yıl özel bölümlerinde David Tennant‘ın "Doktor" rolünde yer alacağı açıklandı.

David Tennant, Catherine Tate ve Neil Patrick Harris gibi isimlerin yer aldığı Doctor Who‘nun 60.yıl özel bölümlerinin ikinci bölümü 2 Aralık tarihinde İngiltere’de BBC, diğer bölgelerde ise Disney Plus üzerinden izleyiciyle buluşacak.