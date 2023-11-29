Doğa dostu festival

Güney Asya ülkesi Tayland’da ay takvimine göre yılın son dolunay gecesinde kutlanan Yüzen Fener Festivali (Loy Krathong) bu yıl da büyük ilgi gördü. Başkent Bangkok’taki şehir parklarında ve kanal bölgelerinde kurulan festival alanlarına yerli ve yabancı yüzlerce kişi katıldı.

El yapımı yüzen fenerlerini sergilendiği festivalde, muz ağacı yaprağı, lotus çiçeği, mum, tütsü kullanılarak yapılan ‘doğaya duyarlı’ tasarımlar dikkat çekti. Balık yemi, ekmek, cips, Hindistan cevizi kabuğu ve hatta çeşitli meyvelerle yapılan yüzen fenerler, katılımcılar tarafından Tayland sularına bırakıldı. Bangkok Büyükşehir Belediyesi etkinlik sonrası 640 bin yüzen fener topladı. Fenerlerin yüzde 96,7’sinin geri dönüştürülebilir malzemeden yapılmış olduğu duyuruldu.