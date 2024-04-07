Doğa katliamı tüm hızıyla sürüyor: Niğde’de altın ve gümüş madeni için kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Niğde’nin Gümüşler beldesinde bulunan 4 parsellik tarım arazisi altın- gümüş madeni sahasını genişletmek amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.
Niğde'de altın ve gümüş madeni için acele kamulaştırılma kararı alındı.
İliç’te yaşanan maden faciasında toprak altında kalan işçilerin bulunamadığı günlerde alınan maden kararı dikkat çekti.
Niğde’nin merkez ilçesine bağlı Gümüşler beldesinde bulunan altın, gümüş madeninin genişletilmesi için 4 parsellik tarım arazisinin Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.