Doğa katliamı tüm hızıyla sürüyor: Niğde’de altın ve gümüş madeni için kamulaştırma kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Niğde’nin Gümüşler beldesinde bulunan 4 parsellik tarım arazisi altın- gümüş madeni sahasını genişletmek amacıyla Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı.

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