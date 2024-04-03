Doğa mücadelesi seçimi kazandı!

Seçimin bir kazananı da ormanını, suyunu, bağını, bahçesini koruyan direnişçiler oldu. Akbelen’de, Cerattepe’de ormanı savunanlar, Sinop’ta nükleer karşıtları, Gerze’de ve Bartın’da termik kömüre karşı direnenler kazandı.

Gökay BAŞCAN

Ülkenin dört bir tarafında süren doğa mücadelesi sandıklara yansıdı. Ekoloji mücadelesinin önemli isimleri yerel seçime girdikleri bölgelerde sandıktan başarıyla çıktı. İkizköy’de muhtarlığı Akbelen direnişçisi Nejla Işık kazanırken Sinop’ta nükleer mücadelenin içerisinden gelen Metin Gürbüz ipi göğüsledi. Belediye başkanı oldukları dönemde kentlerine termik santrallara karşı mücadele eden ve başarılı olan Osman Belovacıklı ve Recai Çakır, Gerze ile Bartın’ın belediye başkanları oldu.

Ekoloji mücadelesi tarihini önemli duraklarından Cerattepe’nin önemli isimlerinden Bilgehan Erdem de Artvin Belediye Başkanı oldu. Maltepe’de Esin Köymen, Karabağlar’da Helil Kınay, Şişli’de Emrah Şahan belediye başkanı olurken Aydos’u savunan Gül Akgül, Akpınar Mahallesi’nin muhtarı seçildi. Validebağ direnişçisi Semra Aydın da Acıbadem Muhtarı oldu. Gazetecilik yaptığı dönemde önemli çevre ve kent haberlerine imza atan Serbay Mansuroğlu, Defne’deki seçimde dördüncü olurken Emine Büyüknohutçu, Antalya tarihinde en yüksek oy alan bağımsız aday olmayı başardı.

Yaklaşık çeyrek asırlık AKP iktidarı en büyük seçim mağlubiyetini aldı. Ekonomik kriz, baskı, hukuksuzluk gibi bir çok etken sayılsa da bu mağlubiyetin en büyük nedenlerinden biri de uzun yıllardır süren yağma ve talan politikası. Ülkenin yer altı ve yer üstü kaynaklarını, güzelliklerini yandaşa peşkeş çeken AKP iktidarı birçok bölgede önemli direnişlerle karşı karşıya kaldı. Bağını, bahçesini, ormanını, deresini korumak isteyene bölge halkının itirazları kolluk kuvvetleri ve hukuk baskısıyla sindirilmeye çalışıldı. Yaşam alanları elinden alınan yurttaşlar verdikleri örgütlü mücadeleyle hem iktidar blokunun oylarının düşürürken hem de kent ve ekoloji mücadelesinin içerisinden gelen isimlerin kazandığı başarıyla seçimlere etkisini bir kez daha göstermiş oldu.

İkizköy Mahallesi Muhtarı Nejla Işık

KADIN MUHTARLAR

Şüphesiz ekoloji mücadelesi açısından en önemli gelişmelerden biri Akbelen’de yaşandı. Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı’nı katleden YK Enerji’ye karşı direnen Nejla Işık, İkizköy’ün muhtarı oldu.

Aydos Ormanı millet bahçesine dönüştürülmesin diye kurulan Aydos Ormanı Savunması’ndan Gül Özgül, Akpınar Mahallesi’nin muhtarı oldu. Millet bahçesini savunan rakibine karşı galip geldiğini dile getiren Özgül mahallenin ilk kadın muhtarı oldu. Üsküdar’da Validebağ Korusu’nun Validebağ’da direnişçisi Semra Aydın da Acıbadem Muhtarı oldu.

CHP, kalelerinden saydığı Sinop merkezde değişim kararı almıştı. İktidarın Sinop Nükleer Güç Santralı’nı tekrar gündeme getirdiği bugünlerde parti, nükleer karşı mücadelenin önemli isimlerinden Metin Gürbüz’ü aday yaptı. Gürbüz ittifaksız girdiği seçimi rahat kazandı.

TERMİĞE GEÇİT YOK

Ülkenin en büyük termik santral projelerinden ikisi Gerze ve Amasra’ya kurulmaya çalışıldı. 2009-2014 yılları arasında Sinop’un Gerze ilçesinde belediye başkanlığı yapan Osman Belovacıklı, santrala karşı mücadelenin önemli isimlerinden biri oldu. 2019’da seçimi kaybeden Belovacıklı, geçen 5 yılın ardından tekrar kazanarak üçüncü dönemine başladı. Belovacıklı’nın kontenjan adayı olan ve Gerze’de mücadele döneminde kurulan Yeşil Gerze Çevre Platformu’nun sözcülüğünü yapan Şengül Şahin ise belediye meclisi üyesi oldu.

Gerze Belediye Başkanı Belovacıklı

Amasra’nın termik santral belasından kurtulmasına önemli rol oynayan Recai Çakır ise ikinci dönemi için girdiği yarışta seçimi tekrar kazandı. Hattat Holding santrala karşı direnen Çakır'a 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Kent mücadelesi içerisinde yıllarca TMMOB’de ve belediyelerde görev yapan Helil Kınay Karabağlar’da, Esin Köymen Maltepe’de Emrah Şahan ise Şişli’de ipi göğüsleyen isimler oldu.

Defne’de Serbay Mansuroğlu, Antalya’da Emine Büyüknohutçu ise seçimi kazanamasa da kentlerde önemli bir rüzgâr yakaladı.