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Doğal gaz kaçağı nedeniyle Tuzla-Gebze hattı kapatılmıştı: Marmaray'dan açıklama

Marmaray, doğal gaz kaçağı nedeniyle geçici süreliğine kapatılan Tuzla-Gebze arası demir yolu hattını normale döndüğünün duyurdu.

Güncel
  • 17.10.2023 15:25
  • Giriş: 17.10.2023 15:25
  • Güncelleme: 17.10.2023 15:38
Kaynak: AA
Doğal gaz kaçağı nedeniyle Tuzla-Gebze hattı kapatılmıştı: Marmaray'dan açıklama
Fotoğraf: AA

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine kapatılan Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının açıldığını duyurdu.

Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarının yapıldığı belirtildi. 

İhbarın ardından Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılarak Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaya devam etti.

Bölgede yaklaşık 1 saattir yapılan inceleme ve çalışmaların ardından Marmaray, seferlerin normale döndüğünü açıkladı. 

Marmaray'ın X'teki hesbaından yapılan açıklamada, "Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür" denildi.

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