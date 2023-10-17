Doğal gaz kaçağı nedeniyle Tuzla-Gebze hattı kapatılmıştı: Marmaray'dan açıklama
Marmaray, doğal gaz kaçağı nedeniyle geçici süreliğine kapatılan Tuzla-Gebze arası demir yolu hattını normale döndüğünün duyurdu.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), doğal gaz kaçağı olduğu ihbarı üzerine kapatılan Tuzla-Gebze arası demir yolu hattının açıldığını duyurdu.
Marmaray'ın X adresinden paylaşılan açıklamada, Tuzla istasyonu bölgesinde doğalgaz kaçağı olduğu ihbarının yapıldığı belirtildi.
İhbarın ardından Tuzla-Gebze arası demir yolu hattı tedbir amaçlı tren trafiğine kapatılarak Marmaray seferleri, Tuzla-Halkalı istasyonları arasında yapılmaya devam etti.
Bölgede yaklaşık 1 saattir yapılan inceleme ve çalışmaların ardından Marmaray, seferlerin normale döndüğünü açıkladı.
Marmaray'ın X'teki hesbaından yapılan açıklamada, "Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür" denildi.
Marmaray trenleri çift yönlü işletilmeye başlamış, seferler normale dönmüştür. https://t.co/53cWNIEGRV— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 17, 2023