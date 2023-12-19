Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?

Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte doğalgaz yardımı başvuruları alınmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilen doğalgaz yardımı için hak sahiplerine verilen destek tutarı arttırıldı. Doğalgaz yardımı için ihtiyaç sahibi yurttaşlar doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunu gündeme getirirken E-Devlet üzerinden de yapılan doğalgaz yardımı başvuru şartları açıklandı. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Kış mevsiminin gelmesi ve olumsuz hava koşullarının ülke genelinde etkili olmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi yurttaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğalgaz yardımı başvuru ekranı e-devlet üzerinden erişime açıldı. Doğalgaz yardımı bu yıl 1500 ile 3500 TL arasında sağlanacağını duyuran bakanlığın açıklamasının ardından yurttaşlar doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunu gündeme getirdi. E-Devlet üzerinden başvuruların alınacağının açıklanmasının ardından ise E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru şartları neler konusu araştırma konusu oldu. Peki, Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Doğalgaz yardımı arttırıldı

Geçtiğimiz yıl 900 ile 2.500 TL arasında ihtiyaç sahibi yurttaşlara verilen doğalgaz yardımı bu yıl 1.500 ile 3.500 lira arasında verileceği açıklandı. Doğalgaz yardımının doğalgazın metreküp başına geçen yıla kıyasla artan doğalgaz ücreti ile kıyaslanınca daha az artması dikkatlerden kaçmadı.

Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı başvurusu yani Doğalgaz Tüketim Desteğine başvurmak isteyen yurttaşların işlemleri e-Devlet üzerinden alınacak. Doğalgaz yardımı başvurusu yapmak isteyen yurttaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, "https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti" sayfasına giriş yapıp kimliklerini doğrulayarak başvurularını yapabilirler.

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Doğalgaz yardımı ödemeleri hak sahibi olan yurttaşların PTT hesaplarına yatmaktadır. Başvuru sonucu olumlu sonuçlanan ve hak sahibi olan yurttaşların PTT'ye doğalgaz faturalarını ibraz ederek yardımdan faydalanabilecekleri açıklandı.

E-Devlet doğalgaz yardımı başvuru şartları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen "Doğalgaz Tüketim Desteği" programı yani doğalgaz yardım başvurusu için bakanlık tarafından açıklanan başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

E-Devlet üzerinden destek programına başvuruda bulunmak,

Doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olmak,

İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliğine sahip olmak,

Doğalgaz mesken aboneliği,

Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

Doğalgaz yardımı hangi ayları kapsıyor?

PTT Kart üzerinden gerçekleşecek doğalgaz yardımının hangi ayları kapsayacağına dair açıklama yapan bakanlık yardımın Ekim, Kasım, Aralık ve Ocak, Şubat, Mart aylarını kapsadığını ifade etti.

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?

Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz yardımı kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer alacak.

Bakanlıktan doğalgaz yardımı açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğal gaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Yeni doğal gaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğal gaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."