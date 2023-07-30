Doğalgazdaki kayıp arşa ulaştı

Karadeniz doğalgazının değerinin 1 trilyon dolar olduğu açıklamaları artık geçersiz. Doğalgaz daha bir yılda yüzde 76 değer kaybederken CHP’li Akın ise “İktidar abartılı hesaplar üzerinden halkı kandırıyor” dedi.

Hüseyin Şimşek

Karadeniz doğalgazının ekonomik değerinin 1 trilyon dolar olduğu yönündeki açıklamalar, henüz bir yıl geçmeden geçerliliğini yitirdi. Doğalgaz, geçen yıldan bu yana yüzde 76 değer kaybetti.

İktidarın yine sınıfta kaldığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “TTF borsasının 2022 yılındaki 1000 metreküp fiyat ortalaması olan 1400 dolar üzerinden yapılan 1 trilyon dolar hesabı, henüz bir yıl geçmeden TTF borasının 1000 metreküp fiyatının yüzde 76 oranında değer kaybetmesiyle 330 dolar seviyesine kadar düştü. Karadeniz gazı henüz sisteme verilmeden 1 trilyon hesabı olağanüstü değer kaybetti” dedi.

CHP’li Akın, 1 trilyon dolar tutarına ilişkin hesaplamada AKP iktidarının Hollanda Dutch TTF borsasının 2022 yılı ortalamasını kullandığını kaydetti. TTF borsasının 2022 yılı fiyat ortalamasına göre, 1000 metreküp doğalgazın 1400 dolar olduğunu söyleyen CHP’li Akın, “Bu tutar, hem pandemi sonrası yaşanan arz-talep krizi hem de Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği koşullarda TTF borsasında doğalgazın ulaştığı en yüksek fiyatı oluşturuyordu” diye konuştu.



STANDART FİYAT GİBİ HESAPLADILAR



TTF borsasında 1000 metreküp doğalgazın 1400 olmasının krize bağlı dönemsel bir fiyat olduğuna dikkat çeken CHP’li Akın, “İktidar, gazın ekonomik değerini bu fiyat üzerinden hesaplayarak kamuoyunu yanılttı. Krize bağlı dönemsel bir fiyatı, standart bir fiyat gibi sundular. Öyle ki 1 trilyon dolar olarak açıkladığı günden bu yana TTF borsasında fiyatlar sürekli düşüyor” değerlendirmesinde bulundu.



‘İKTİDARA GÖRE DEĞERİ DÜŞTÜ’



CHP’li Akın, AKP iktidarının Karadeniz’deki doğalgaz rezervinin ekonomik değerini hesaplarken kullandığı TTF borsasına göre, 28 Temmuz itibarıyla 1000 metreküp doğalgaz fiyatının 330 dolar olduğunu kaydetti. Akın, güncel TTF borsası fiyatına göre, 1 trilyon dolar diye kamuoyuna müjde olarak sunulan Karadeniz doğalgazının henüz sisteme dahil edilmeden ekonomik değerinin 235 milyar dolara gerilediğini belirterek, şunları ifade etti: “Karadeniz’deki doğalgaz henüz sisteme bağlanmadan doğalgazı devreye alma törenleri yapan iktidar, 1 trilyon dolar üzerinden de Türkiye’nin geleceğini yatırım yapılacağını da açıklamıştı. Şimdi anlaşılıyor ki krize bağlı konjonktürel bir fiyat standart bir değer gibi hesaplanmış. Türkiye’nin gücü olan Karadeniz doğalgazının ekonomik değeri ne olursa olsun ülkemizin menfaati için kullanılmasından sevinç duyarız. İktidar ise abartılı hesaplar üzerinden milletimizi kandırarak buradan siyasi rant elde etmek istiyor.”