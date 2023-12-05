Doğanay Güzelgün’ün katili Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak

Bisikletli Doğanay Güzelgün'ün ölümüne ilişkin Temel Ünlü'nün yargılanacağı davanın ilk duruşması görüldü. Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün öldüğü olayda mahkeme ‘olası kast’ kanaatiyle görevsizlik kararı verdi. Mahkeme, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilme talebini kabul etti.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne sebep olan Temel Ünlü, Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

18 Temmuz 2023 tarihinde bisiklet sürerken otomobil çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün’ün katili Temel Ünlü’nün yargılanacağı davanın ilk duruşması İstanbul Anadolu Adliyesi’nde gerçekleşti.

Saat 14.00'da başlayan duruşma öncesinde bisikletliler İstanbul Anadolu Adliyesi önünde bir araya geldi.

Güzelgün'ün avukatları Ünlü'nün “Taksirle adam öldürme" suçu yerine "Kasten adam öldürme" suçundan yargılanmasını talep etti.

Güzelgün ailesinin avukatları 'görevsizlik kararı' verilmesini ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesi talebinde bulundu.

Doğanay Güzelgün'ün katili Temel Ünlü'nün yargılanacağı davanın ilk duruşması saat 11.20'den 14.00'e ertelendi.



Duruşma öncesinde mahkeme salonu önünde güvenlik önlemleri alındı. pic.twitter.com/caKRPzUwA2 — Bisiklet Kulübü (@bisikletkulubu_) December 5, 2023

Bisikletli Doğanay Güzelgün’ün öldüğü olayda mahkeme ‘olası kast’ kanaatiyle görevsizlik kararı verdi.

Mahkeme, davanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilme talebini kabul etti.

Sanık Temel Ünlü mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi:

"Kazadan dolayı üzgünüm. Ölen ağabeyimin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Uyuşturucu falan kullanmadım, alkolü de arabadan önce gece 12 civarında kullanmıştım.

Arabanın içine ben esrar bırakmadım. Uyuşturucuyu benden önce arabayı kullanan arkadaşım bırakmış. Arkadaşım araçta unutmuş." "Ben beş sene önce bıraktım esrarı. Artık kullanmıyorum.

Polis çevirmesinde ehliyetim olmadığı için polisler başka bir arabayla ilgilenirken oradan ayrıldım. Peşimden herhangi bir polis arabası vs. gelmedi. Daha sonra sağda bir polis arabası gördüm ama uygulama vs. bir şey yoktu.

Orta şeritten giderken Bostancı İDO'nun önüne giderken önümde bir bisikletli gördüm. Frene bastım, direksiyonu sağa kırdım ama duramadım.

Arabadan indim ama bisikletliler üzerime gelmeye başlayınca korktum ve yaya olarak kaçtım.

Sonrasında medyada bu olay cinayet şeklinde lanse edildiği için korktum ve saklanmak zorunda kaldım.

Daha sonra avukatımla birlikte adliyeye gelip teslim oldum. Durum bundan ibarettir.

Bu kazaya karıştığım için pişmanım. Keşke olmasaydı"

NE OLMUŞTU?

Bostancı sahil yolunda, 18 Temmuz Salı günü saat 05.30 sıralarında meydana gelen kazada, polis kontrolünden kaçtığı iddia edilen Temel Ünlü'nün kullandığı otomobilin çarpması sonucu bisiklet süren 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün hayatını kaybetti.

Kazanın ardından otomobilde bulunan Ceren K. ile, otomobilin sürücüsü olduğunu söyleyerek teslim olan Mehmet Can Ç. gözaltına alındı. Kazada bir kişinin hayatını kaybettiğini öğrenen Mehmet Can Ç. ifadesinde otomobili Temel Ünlü'nün kullandığını söylemesi üzerine çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı.

Güzelgün'ün ölümüne neden olan Temel Ünlü, kazanın üzerinden geçen 71 günün ardından Anadolu Adliyesi'ne giderek teslim olmuştu. 17 suç kaydı olduğu öğrenilen Ünlü, savcılık ifadesinin ardından sevk edildi Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.