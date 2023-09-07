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Doğanın dengesini "yağmacılar" bozdu

Çevre
  • 07.09.2023 06:00
  • Giriş: 07.09.2023 06:00
  • Güncelleme: 07.09.2023 08:42
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Doğanın dengesini "yağmacılar" bozdu
Fotoğraf: MA

Haber Merkezi

Karadeniz Bölgesi’nde, derelere Hidroelektirk Santral (HES) kurulması, vadilere maden açılması, denizlere de dolgu yapılmasıyla doğa tahrip edildi. MA’nın haberine göre, Karadeniz’de deniz sıcaklığı artarken bölgeye özgü soğuk ara tabakanın eski sıcaklıkların üzerinde olduğu öğrenildi.

Etkili olan sıcak hava nedeniyle çay ve fındık başta olmak üzere bölgenin önemli geçim kaynakları tehlikeye girdi. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül de bölgenin kendine özgü yapısının bozulduğuna işaret etti. Gönül, "Denizde balık, karada meyve, fındık yok. Seller ve heyelanlar oluyor. Ordu’da kivi, Trabzon’da mango yetiştiriliyor. Karadeniz çöl olmuyor, oldu bile” diye konuştu.

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