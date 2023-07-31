Doğanın içinde müzik deneyimi

Anadolu’nun farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş müzik geleneklerine dair yaptıkları çalışmalarla bilinen Müzik Köyü, bu yıl ilk kez Artvin Arhavi'de yapılacak. 10 depremzede genç de Müzik Köyü'nde ağırlanacak.

Sibel BAHÇETEPE

Doğanın içinde bir köşede saz ya da keman gibi enstrüman çalanlar, diğer köşede seminer ve konserler verilen bir köy düşünün. Kaynağını müziğin doğa ile ilişkisinden alan ve 9 yıldır Fethiye'de gerçekleştirilen Müzik Köyü, 18 Ağustos'ta başlayacak. Bu yıl hem Muğla Fethiye hem Artvin Arhavi'de olmak üzere iki periyotta gerçekleştirilecek Müzik Köyü'nde depremzede güzel sanatlar lisesi ve müzik eğitimi alan 10 öğrenci de konuk edilecek.

Anadolu'nun farklı bölgelerinde kaybolmaya yüz tutmuş müzik geleneklerine dair yaptıkları çalışmalarla bilinen Müzik Köyü ekibi, 2015 yılından bu yana dünyanın farklı müzik gelenekleri ile müzik kültürlerini atölye, seminer ve konserlerle bir araya getiriyor. Kaynağını müziğin doğa ile ilişkisinden alan Müzik Köyü, dünyanın farklı ülkelerinden gelen katılımcılar ile bu yıl farklı olarak ilk kez iki ayrı periyotta gerçekleşecek. Müzik Köyü'nün ilk ayağı 18-22 Ağustos tarihleri arası Artvin Arhavi'de, ardından da 26-31 Ağustos tarihleri arası Muğla Fethiye'de gerçekleştirilecek. Müzik Köyü etkinliklerine Yunanistan, Almanya, İran gibi hem yurtdışından hem de yurtiçinden 25'e yakın sanatçı katılacak. Anadolu ve dünyanın dört bir köşesindeki geleneksel müzikleri ve müzisyenleri, müzikseverlerle buluşturan Müzik Köyü'ne kayıtlar 5 Ağustos'ta sona erecek.

ÇOK SAYIDA SANATÇI DA KATILACAK

Müzik Köyü’nün kurucularından ve Proje Koordinatörü Aytaç Gökdağ, Müzik Köyü projesinin geleneksel müzikleri araştıran, yok olmaya yüz tutmuş, unutulmuş müzikleri araştırma amacıyla bağımsız bir grup tarafından ortaya çıktığını söyledi. Gökdağ, bu yıl depremzede gençleri de Müzik Köyü'nde ücretsiz olarak ağırlayacaklarını belirterek "Depremzede güzel sanatlar ve üniversite öğrencilerini bu yıl misafir edeceğiz. Şimdilik 10 öğrenciyi ücretsiz olarak ağırlayacağız. Bağımsız olduğumuz için işin ekonomik kısmını çözmek kolay olmadı, bu anlamda bize destek veren dostlarımız sayesinde bunu yapacağız" dedi. Gökdağ, özetle şunları söyledi:

"Bu köydeki herkes gönüllü. Sanatçıların da dayanışması söz konusu. Erkan Oğur'dan Kemal Dinç'e, Cemil Koçgiri'den Sami Hosseini'ye, Chrysanthi Gkika'dan Arslan Hazreti'ye herkes aslında dayanışmanın ürünü olarak bu projenin ayakta kalması için geliyor. Bu yıl ilk kez Fethiye dışında Arhavi'de de Müzik Köyü etkinliği yapılacak. Müzik Köyü'nün amacı başta Anadolu olmak üzere dünya müziğine dair dünyanın dört bir yanındaki müzik geleneklerini karşılıklı etkileşime dayalı olarak atölyelere seminerlere dökmek. Mesela aynı anda dört tane ders başlıyor, workshoplar düzenleniyor. Bir köşede bağlama atölyesi yapılırken diğer köşede başka bir etkinlik yapılıyor. Esas amacımız Anadolu'daki müzik gelenekleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ulaşabildiğimiz Ermeni, İran, Yunanistan, Balkanlar, Kafkaslar gibi dünyanın farklı yerlerindeki müzik geleneklerini aracısız şekilde yerel müzisyenler ve akademisyenlerle, amatör ve profesyonel müzisyenlerle bir araya getirmek."