Doğmamış bebekler 'online satış'ta: Kimi ekonomik sıkıntıdan, kimi aile korkusundan

Bazı kadınların, hastane masraflarını ödeyemedikleri için veya geçim sıkıntısı yaşadıkları için bebeklerini doğumdan kısa süre önce başkalarına vermek için ilan açtığı ortaya çıktı. İlan açanların bazıları ise bebek karşılığında para istedi.

Bazı kadınların, ailelerinden korktukları için veya maddi sorunları aşamadıkları için doğmamış çocuklarını internet üzerinden vermek istediği ortaya çıktı.

Kırıkkale’de bir kadın 55 günlük kız bebeğini 100 bin TL karşılığında internet sitesinde ilana koyarak pazarlık yaptı. Kimliği, doğum raporu olmayan ve “evlilik dışı dünyaya gelen” bebek için açıklama notuna şunları yazdı: “Borçlarım var. Hamilelik ve doğum sırasında çok para harcadım. Sıkıntıları ve bebeği aileme anlatamadım. Tek şartım 100 bin TL. Bebeği istediğiniz yere getirim."

Başka bir kadın ise 40 günlük bebeği olduğunu ücret karşılığında güvendiği kişiye bebeğini vereceğini yazdı. Ücreti yüz yüze yapılan görüşme ve güven sonrası belirteceğini de not düştü.

'ACİLEN BEBEĞİMİ VERMEK İSTİYORUM'

Cumhuriyet’ten Mehmet İnmez'in haberine göre Antalya’da 23 yaşındaki bir kadın doğumuna 30 gün kalan kız bebeğini 110 bin TL’ye internet üzerinden satışa koydu. İlanda bebeğin doktor kontrolleri ve ultrason fotoğraflarını da paylaşan kadın, “Acilen bebeğimi vermek istiyorum” ifadesini kullandı. Hamile kadın, doğum masraflarını da alıcının ödemesi gerektiğini özellikle belirtti. Bebek ilanları altına bazı aileler de para karşılığı bebek satmanın vicdansızlık olduğunu, bedelsiz bebeği sahiplenmeye hazır olduklarını yazarak telefon numaralarını bıraktı.

İzmir’de bir aile üniversite öğrencisinden 45 bin TL vererek bebeği aldığını söylerken başka bir aile ise hastane masraflarını ödeyerek bebeği kendileri doğum yapmış gibi hastaneye kimliğini vererek üzerine geçirdiklerini anlattı.