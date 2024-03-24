Doğrudan teminle milyonluk konserler

Berkay SAĞOL

Sürekli olarak arazi satışlarıyla gündeme gelen AKP’li Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi’nde doğrudan temin usulüyle milyonlarca liralık konserler düzenlendiği ortaya çıktı.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Menemen’de düzenlenen konser organizasyonu için 2 milyon 50 bin liralık bir hizmet alımı yapıldı.

Belediye tarafından gerçekleştirilen toplu sünnet organizasyonundaki konserler için 2 milyon 725 bin lira tutarında bir ihale daha yapıldı.

20 ve 21 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Emiralem Çilek Festivali kapsamında yapılan etkinlikler için 4 milyon liralık ihale gerçekleştirildi.

Pilates ve zumba sporcuları ile düzenlenen birlik, beraberlik ve dayanışma gecesi için yapılan doğrudan teminli ihalenin bedeli de 1 milyon 250 bin lira. 30 Ağustos Zafer Bayramı, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu, Çömlek Festivali ve 29 Ekim konserleri için verilen ihalenin bedeli ise 85 milyon lira tutarında.

Menemen Belediyesi’ne 2023 Aralık ile 2024 Mart arasında birden fazla wallwasher isimli led aydınlatma cihazı satın aldığı öğrenildi.