Doğu cephesinde durum kötüleşti

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Oleksandr Syrskyi, Rusya’nın doğu cephesinde ilave kuvvet yığınağı yapması sonucu Ukrayna ordusunun konumunun zayıfladığını belirtti.

Syrskyi, bazı bölgelerde geri çekilmeler yaşandığını ve Rus ilerlemesine karşı toprak kaybettikleri açıklamasında bulundu. General Syrskyi, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Cephedeki durum daha da kötüleşti” ifadesini kullanarak, Ukrayna birliklerinin bazı bölgelerde daha batıdaki yeni savunma hatlarına geri çekildiğini ve ilerleyen Ruslar karşısında toprak kaybettiğini dile getirdi.

General Syrskyi, “Düşman bazı taktik başarılar elde etti, ancak operasyonel avantaj elde edemediler” değerlendirmesinde bulundu. Rus birlikleri özellikle Donetsk bölgesinde, sene başından bu yana silah üstünlüğü avantajından da yararlanarak yeniden saldırıya geçmiş durumda. Ukrayna birliklerinin Avdiivka’nın kuzeyindeki Berdychi ve Semenivka köylerinin batısında ve daha güneydeki Maryinka kasabası yakınlarındaki Novomykhailivka’da yeni mevziler aldığını söyleyen Syrskyi, Rusya’nın doğudaki bu saldırılara dört tugay gönderdiği bilgisini paylaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise dünkü açıklamasında, Chasiv Yar yakınlarında Ukrayna’nın karşı saldırılarını püskürttüğünü duyurdu.