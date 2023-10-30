Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı" iddiasıyla bir Filistinli vuruldu: İsrailli Bakan 'silahlanın' çağrısında bulundu

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'te Mandelbaum benzin istasyonu yakınlarında bir polise bıçaklı saldırıda bulunan şüphelinin vurulduğu iddiasının ardından Yahudilere 'silahlanın' çağrısında bulund.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te "bıçaklı saldırıda" bulunduğu iddiasıyla bir Filistinlinin vurulduğunu, saldırıda bir polisin yaralandığını bildirdi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğu Kudüs’te Mandelbaum benzin istasyonu yakınlarında bir şüpheli, İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenledi.

Olay sonucu bir polis yaralanırken, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen kişi de vuruldu.

Açıklamada, vurulan kişinin sağlık durumuna ve olaya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

İSRAİLLİ BAKAN GVİR'DEN ÇAĞRI

Saldırının ardından, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, olay yerine geldi.

İsrailli binlerce sivili 7 Ekim'den sonra otomatik tüfeklerle silahlandıran Ben-Gvir, "Bizim ihtiyacımız olan şey binlerce silah, benim odaklandığım şey insanları silahlandırmak. İsrail vatandaşlarına sesleniyorum: Silahlanın" dedi.

Olay yerine gelen Yahudi yerleşimcilerle, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinliler arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

İsrail polisi tarafların arasına girdi, atlı polis birlikleri Filistinlileri güç kullanarak alandan uzaklaştırdı.