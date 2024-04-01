Doğu Perinçek ‘seçim zaferini’ ilan etti: Muhtarlıklar aldık

Seçimleri değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek partisinin ‘önemli başarılar kazandıklarını öne sürerek, "Muhtarlıklar aldık, Vatan Partisi önemli başarılar kazandı" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, yerel seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Ulusal Tv'ye konuşan Perinçek, 'önemli başarı' kazandıklarını öne sürerek şunları söyledi: "Kahramanmaraş Pazarcık ilçesindeki muhtarlığı, Sivas Divriği muhtarlığını, Adana Yüreğir muhtarlığını Uşak merkezdeki muhtarlık seçimlerinde tabanda Vatan Partisi önemli başarılar kazandı. Sistem çıkmazda, çözüm gündemde. Halk hareketi geliyor. Bu halk hareketi artık AK Parti ve MHP'Yİ terk edecektir."