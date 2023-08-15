Doğuda rötarlar halkı bezdirdi

Diyarbakır ve bölgedeki ticari uçuşlarda son zamanlarda gecikmeler ve sorunlar yaşanıyor. "Otobüs yolculuğu yapsak daha erken varacağız" diyen yurttaşlar şikâyetlerine rağmen sorunun çözülmemesinden yakınıyor.

Kayhan AYHAN

Diyarbakır Havalimanı’ndaki uçak seferlerinde bir süredir aksaklıklar yaşanıyor. Yurttaşların yaşadığı mağduriyet giderilmezken, sorunlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Birçok kez uçuşlar “teknik arıza” gerekçesiyle ertelenirken, direkt uçuş seferleri bulmada da zorluk yaşanıyor. Son olarak 12 Ağustos’ta yolcular “operasyonel” nedenlerle 6 saat mağdur edildi. Havalimanında yapılan anonslarda iptal ve gecikmelerin nedeni ise 'operasyonel neden' olarak belirtildi. Önceki gün de yine yolcular 2 saatlik gecikmenin ardından uçaklarına binebildi.

USANDIK

Avukat olan ve sürekli havalimanını kullanan bir yurttaş BirGün'e yaptığı açıklamada, "Uçuşlarda özellikle son zamanlarda sürekli geçikme yaşanıyor. Otobüs yolculuğu yapsak daha erken varacağımızdan şüphe duymuyorum artık. Gerçekten usandırdı. Yetkililer bu konuyla derhal ilgilenmeleri gerekiyor. Ayrıca bu geciklemelerle ilgili açıklama da bekliyoruz" tepkisini gösterdi. Başka bir yurttaş ise bu sorunun son dönemde çok sık tekrarlandığını ancak yapılan şikâyetlere rağmen bir sonuç alınmadığını söyledi.

MECLİS'E TAŞINDI

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) Milletvekili Ceylan Akça da bölgede yaşanan uçuş problemlerini Meclis gündemine taşıdı. Diyarbakır dışında bölgedeki birçok şehirde de aynı problemlerin yaşandığını söyleyen Akça, "Bununla ilgili yaklaşık bir ay önce Ulaştırma Bakanlığı’na bir önerge verdik. Bunun dışında ana uçuş hava yolu firmalarına da faks çektik, onlardan da bir icazet talep ettik” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uçuşlarla ilgili sorun olmadığı, uçuş sıklığının da firmalar tarafından belirlendiği şeklinde yanıt verildiğini aktaran Akça, “Ama buralarda belli dönemlerde, mesela birinin cenazesi olduğunda 20 dakikada bir uçak kalktığını görebiliyoruz. Özel bir muamele var. Ayrıca buranın savaş endüstrisini sürdürebilmek için üs olarak kullanıldığını da biliyoruz. Buradan jetler kalktığı zaman, Diyarbakır’dan uçuşların nasıl geciktirildiğini, bazen 5-6 saat insanların havaalanında kaldığını görüyoruz” şeklinde konuştu.

Akça, “Bu konuyu takip ediyoruz. Hâlâ onları rahatsız ediyoruz, her hafta faks göndermeye devam ediyoruz. Her hafta telefon açıyoruz, onlarla konuşmak istediğimizi söylüyoruz. Onlar telefonu açana kadar biz de aramaya, faks çekmeye, önerge vermeye ve bunu teşhir etmeye devam edeceğiz” diye belirtti.