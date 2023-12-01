Doğum sırasında unutulan gazlı bez 2 yıl sonra fark edilmişti: İnceleme başlatıldı

Antalya'da bulunan özel bir hastanede 2 yıl önce doğum sırasında Y.S'nin vücudunda 30 santimetre uzunluğunda gazlı bezin unutulmasına ilişkin hastane ve doktor hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, 2 yıl önce doğum sırasında hastanın vücudunda gazlı bez unutan hastane ve doktor hakkında inceleme başlattı.

Kentte yaşayan Y.S., 2021'de doğum işlemi için özel bir hastaneye gitti. Burada sezaryenle doğumu gerçekleştirilen kadın, taburcu edildiği gün kusma ve ağrı şikayetiyle tekrar aynı hastaneye başvurdu.

Bağırsaklarındaki sıkıntı nedeniyle 12 gün hastanede yatan Y.S., taburcu edilmesinden 2 gün sonra Y.S.'nin doğum sonrası atılan dikişleri iltihaplandı.

"DURUM NORMAL"

Tekrar hastaneye başvuran Y.S.'ye, doğumu yaptıran doktor D.A., iddiaya göre durumun normal olduğunu, iltihabın zamanla biteceğini söyledi. Hastaneden ayrılan Y.S.'nin 2 yıl boyunca ara ara ağrıları ve iltihap akıntısı devam etti. Bu sürede başvurduğu hastanelerde sonuç alamayan kadın, ağrıyla geçen 2 yılın ardından 2 ay önce Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

2 YIL AĞRI ÇEKTİ

Burada yapılan kontrolde, doktor tomografi istedi. Çekilen tomografide, Y.S.'nin vücudunda doğum sonrası unutulan sargı bezi görüldü.

İhmal nedeniyle 2 yıldır yaşadıklarından dolayı şoke olduğunu belirten Y.S.'nin vücudundaki 30 santimetrelik gazlı bez ameliyatla çıkarıldı. Olayla ilgili dava açmaya hazırlanan Y.S.'nin durumunun gündeme gelmesinin ardından, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, hastane ve doktor D.A. hakkında inceleme başlattı.