Doğum sonrası depresyonu için geliştirilen hap ABD'de ilk kez onay aldı

ABD'de doğum sonrası depresyonu için geliştirilen ilaca FDA tarafından üretim izni verildi. İlacın fiyatının ne olacağı ise henüz açıklanmadı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Zurzuvae ismiyle piyasaya sürülecek, doğum sonrası depresyon ilacına üretim izni verdi.



BBC Türkçe'nin haberine göre; Hap şeklindeki ilaç günde bir kez alınacak ve iki hafta boyunca kullanılacak.

İlacı geliştiren Sage Therapeutics ve Biogen ortaklığı, ilacın yıl sonuna doğru piyasaya sürüleceğini kaydetti.



İlacın fiyatının ne olacağı henüz açıklanmadı.



Diğer depresyon türlerinde olduğu gibi doğum sonrası yaşanan bu durumda da, üzüntü, yorgunluk, intihar düşüncesi, mutlu olamama hali gibi belirtiler ortaya çıkıyor.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, her yedi kadından birinin doğum sonrası bu belirtileri yaşıyor.

FDA’in psikiyatri bölümü başkanı olan Tiffany Farchione anlatıyor:

“Doğum sonrası depresyonu ciddi ve hayati tehlike yaratabilecek bir durum. Bunu yaşayan kadınlar, üzüntü, suçluluk ve değersizlik hissedebiliyor. Daha ileri vakalarda kendilerine ve çocuklarına zarar verebilecek ruh hallerine girebiliyor.”

Farchione bu depresyon halinin anne ve yeni doğan arasıdaki bağı da etkileyebildiği için, çocuk gelişimine de zarar verebileceğini söylüyor.

İlaç üzerinde yapılan klinik deneyler, alımdan üç gün sonra depresyon halinde önemli gerileme gösterdi.

FDA, son dozun alımından dört hafta sonra da etkinin sürdüğünün gözlemlendiğini kaydediyor.

Zurzuvae isimli hapın yan etkileri arasında ise, baş dönmesi, ishal, yorgunluk ve idrar yolları enfeksiyonu gösteriliyor.

FDA ilaçların üzerine, ‘araç kullanımını etkiliyebilir’ uyarısının koyulacağını da aktardı.

İlacın alımını takip eden 12 saat içinde araba ya da daha büyük araç kullanılmaması tavsiye edilecek.