Doğum yapan zihinsel engelli çocuğun, köy muhtarının istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Ağustos ayında zihinsel engelli M.A. isimli çocuğun doğum yapmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında DNA incelemesi sonuçlandı. DNA sonucuna göre, 17 yaşındaki M.A'nın köy muhtarı O.A'nın cinsel istismarına uğradığı ve bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

Güncel 12.10.2023 18:00 Giriş: 12.10.2023 18:00

Güncelleme: 12.10.2023 18:05 Kaynak: DHA

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Zonguldak'ta bir köyde, doğum yapan 17 yaşındaki zihinsel engelli M.A'nın köy muhtarının cinsel istismarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Ereğli ilçesine bağlı bir köyde ailesiyle yaşayan zihinsel engelli M.A., haziran ayında karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Yapılan tetkiklerde M.A.'nın 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Hastane görevlileri durumu jandarmaya haber verdi. Soruşturma kapsamında uzman psikolog eşliğinde M.A.'nın ifadesi alındı. M.A., ifadesinde köyde yaşayan G.A. ve köy muhtarı O.A.'nın farklı zamanlarda kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Gözaltına alınan G.A. ve O.A. suçlamaları reddederken, savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Bebek ise ağustos ayında dünyaya geldi. DNA TESTİ İLE TESPİT EDİLDİ Cumhuriyet savcısı, bebeğin babasının tespiti için şüpheliler G.A. ve O.A. ile bebekten DNA örneği alınmasını istedi. DNA testi sonucuna göre, bebeğin babasının köy muhtarı O.A. olduğu ortaya çıktı. Muhtar O.A., dün jandarma tarafından yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.A., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. G.A. hakkında ise 'Cinsel istismar' suçlamasıyla soruşturma sürüyor.