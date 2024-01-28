Doğumda başkasına satılan ikizler, 19 yaşında TikTok videosuyla birbirini buldu

2002 yılında Gürcistan'da dünyaya gelen ve farklı ailelere evlatlık verilen Amy ve Ano, 19 yıl sonra bir TikTok videosu ile birbirlerini hem de biyolojik annelerini buldu. Doğum sırasında komaya giren ve hemşireler tarafından "Çocukların öldü" denilen annelerinin Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı.

2002 yılında Gürcistan'da dünyaya gelen ve farklı ailelere evlatlık verilen tek yumurta ikizleri Amy Khvitia ve Ano Sartania bir televizyon programı ve TikTok videosu ile birbirlerini buldu.

İki kız kardeş, geçmişi kurcaladıkça, Gürcistan'da hastanelerden çalınan ve başkalarına satılan binlerce bebekten ikisi olduklarını öğrendiler.

BBC'de yer alan habere göre Amy ve Ano'nun birbirlerini keşfetmelerinin hikayesi, 2014 yılında başladı.

İkizlerden Amy, vaftiz annesinin Karadeniz kıyısındaki evinde, en sevdiği televizyon programı olan yetenek yarışmasını izlediği sırada ekranda dansını izlediği kızın, kendisine ne kadar çok benzediğini fark etti.

Amy ailesine bu konudan bahsetti ama üstünde durmadılar. Annesi "İnsanlar çift yaratılmıştır" deyip geçti.

TİKTOK VİDEOSU İLE ORTAYA ÇIKTI

Bu olayın üzerinden yedi yıl geçtikten sonra, 2021'in Kasım ayında, bu kez Amy TikTok'ta bir video paylaştı.

Videoda mavi saçları ve kaşındaki piercing görülüyordu. 320 kilometre uzaktaki Tiflis'te, 19 yaşındaki Ano Sartania'ya bir arkadaşı bu videoyu gönderdi.

Videoda Ano ile Amy'nin benzerliği dikkat çekiyordu.

Ano, videoda izlediği kişinin izini sürmeye karar verdi. Üniversitenin WhatsApp grubuna bu videoyu gönderdi ve yardım istedi. Sonunda Amy'yi tanıyan birisi, onları Facebook'ta buluşturdu.

Birkaç gün içinde, çok fazla ortak noktaları olduğunu fark ettiler.

İkisi de artık faal olmayan Kirtskhi doğum hastanesinde dünyaya gelmişti. Ancak doğum belgelerine göre, doğdukları gün aynı değildi. Arada birkaç hafta vardı. Aynı müzik türlerini seviyorlardı, dans etmeye ikisi de bayılıyordu, saç tipleri de benziyordu. Hatta aynı genetik kemik hastalığına, displaziye sahip olduklarını öğrendiler.

AİLELERİNE HİKAYELERİNİ SORDULAR

Bir hafta sonra yüz yüze buluşmaya karar verdiler ve Tiflis'teki Rustaveli metro durağında buluştular. Ano ile ilk kez karşı karşıya geldikleri anı "Aynaya bakmak gibiydi. Aynı yüz, aynı ses. Ben oydum, o da bendi" ifadeleri ile anlatıyor.

İkiz olduklarını anladılar. Hakikatle yüzleşince, ailelerine dönüp gerçeği anlatmalarını istediler.

İkisi de 2002'de doğumdan sonra başka aileler tarafından evlat edinilmişlerdi. İkizler, doğum belgelerindeki tarihlerin yanlış olduğunu ortaya çıkardı.

Onları evlat edinen iki aile de, bu kızların ikizlerinin olduğunu bilmiyordu. Yaptıklarının yasa dışı olduğunun da farkında değillerdi. Hastane personelinin de bu işe dahil olması, onlara yaptıklarının yasal olduğunu düşündürttü.

ANNELERİ DOĞUMDAN SONRA KOMAYA GİRMİŞ

Annelerini bulmak isteyen iki genç, yasa dışı şekilde evlatlık verildiğinden şüphe eden ve çocuklarını arayan ailelerin olduğu bir Facebook grubu buldu. Burada bir mesaj paylaştı.

Almanya'dan genç bir kadın bu mesaja yanıt verdi. Kadın, annesinin 2002'de Kirtshki hastanesinde ikiz çocuklar dünyaya getirdiğini ancak bu çocukların öldüğünün söylendiğini paylaştı.

DNA testi, Facebook grubundaki bu kadının, ikizlerin kardeşi olduğunu ortaya çıkardı. Bu kadın, biyolojik anneleri olan Aza ile Almanya'da yaşadığı ortaya çıktı.

İkizler, biyolojik anneleri ile buluşmak için Almanya'ya gitmeye karar verdiler.

Annelerinin 2002 yılında doğumdan sonra komaya girdiği ve uyandığında, hastane personeli, kendisine bebeklerin doğumdan sonra öldüğünü söylediği ortaya çıktı.

GÜRCİSTAN'IN KAYIP ÇOCUKLARI

Gürcistan'da 1950'lerden 2005'lere kadar evlat edinmenin devasa bir "piyasa" olduğu ortaya çıkmış. Birçok sektörden binlerce kişinin dahil olduğu bir sektör.

Tamuna, kendisiyle temasa geçenler üzerinden yaptığı bir hesapla, çalınan ve başkalarına satılan bebek sayısının 100 bini bulduğunu söylüyor.

Ancak belgelerin ya kaybolması ya da yanlış verilerle doldurulması nedeniyle gerçek sayıyı bilmek neredeyse imkansız.

2005'te Gürcistan'da evlat edinme yasaları değişmiş ve 2006'da bebeklerin çalınarak satılmasını zorlaştıran yasalar uygulanmaya başlamış.

2022'de Gürcistan hükümeti soruşturma başlattı.