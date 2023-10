Dokgöz ‘Cartooning for Peace’e seçildi

HABER MERKEZİ

Nobel ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan ve Le Monde çizeri Jean Plantu’nun birlikte hayata geçirdikleri “Cartooning for Peace” Barış için Karikatür Yayın Kurulu Eylül 2023'te toplanarak yeni üyeleri ve eylem planlarını belirledi. Toplantıda Türkiye’den BirGün Gazetesi karikatüristi Halis Dokgöz de “Cartooning for Peace”e seçildi.

280 KARİKATÜRİST VAR

“Cartooning for Peace” dünyanın her yerinden 280 basın karikatüristinden oluşan uluslararası bir ağdan oluşuyor. Karikatürler çeşitli sergilerde, haftalık editoryal etkinliklerde, uluslararası toplantılarda ve yapılan editoryal ortaklıklar sayesinde Le Monde, France Médias Monde, Le Temps, Moyen-Orient, Valeursmutualistes, France 24 kanalında “Dünyada bir hafta” programında ve sosyal medyada yayınlanıyor.

SİLAHLARA YANITIMIZ

17.yılını kutlayan “Cartooning for Peace” kendini şöyle tanımlıyor: "Kültürlerin ve görüşlerin çoğulculuğuna saygılı, karikatüristlerin konulara bakış açılarının çeşitliliğini ortaya koymasına özen gösteren basın karikatürlerinin diyalog ve hoşgörünün hizmetine sunmanın, çağdaş toplumların karşı karşıya olduğu temel sorunların dünyanın her yerinden karikatüristlerle ve dünya kamuoyuyla eleştirel mizah ve karikatürle tartışmanın bir yolu olarak görmektedir. Karikatürcülerin kendini ifade etme hakkından başlayarak insan hakları, demokrasi, hoşgörü ve barış perspektifiyle nereden gelirse gelsin her türlü gericiliğe, barbarlığa ve nefrete karşı temel özgürlükleri savunuyor. Karikatüristleri bir araya getiren aynı fikirde olmak değil, şiddeti ve nefreti reddetmesi ve barış için yaptıkları ağın temel amacıdır. Bizi zenginleştiren ve inşa eden bu alışverişleri mümkün kılmaktır. Çünkü kalemlerimiz silahlara yanıtımızdır."