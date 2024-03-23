Doktor grevinde cezalar başladı

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Güney Kore’de tıp fakültelerindeki kontenjanları artırılmasına karşı iş bırakan doktorlarla hükümet arasındaki kriz şiddetleniyor. Hekimler Seul yönetiminin tüm tehditlerine karşın protestolarını kararlılıkla sürdürürken tartışmalı planı hayata geçiren hükümet, doktorlara ceza vermeye başladı.

Kore Tabipler Birliği’nin (KMA) açıklamasında birliğin iki yetkilisi Kim Taek-woo ve Park Myung-ha’ya “grevi kışkırttıkları” iddiasıyla lisanslarının üç ay süreyle askıya alındığı bildirildi.

İstifalarını sunan yaklaşık 5 bin stajyer doktora lisanslarının askıya alınacağı yönünde uyarı bildirimi yollanmıştı.

Ülkedeki 100 kadar hastanede 12 bine yakın asistan ve stajyer doktorun kitlesel grevlere rağmen hafta içinde tıp fakültelerinde 3 bin 58 olan kontenjanda 2 bin artışa giden Kore Sağlık Bakanı Cho Kyoo-hong, düzenlemeden geri adım atmayacaklarını söyledi.

PROFESÖRLER UYARDI

Seul Ulusal Üniversitesi Hastanesi ve bağlı hastanelerdeki profesörler, hükümeti uyararak krizin çözülmemesi halinde 25 Mart’ta toplu istifa etme uyarısında bulundu. Öte yandan Tıp Profesörleri Derneği'nden Cho Yoon-jung, artan işyüküne dikkat çekerek 25 Mart'tan itibaren 39 tıp fakültesinde ayakta tedavi, cerrahi ve yatarak tedavi bakımını haftada 52 saate sınırlama kararı aldıklarını duyurdu.