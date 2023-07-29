Doktor ifade verip yurtdışına kaçmış

Hiranur Vakfı Davası'nda 6 yaşındaki H.K.G.’nin yaşının büyük gösterilmesi için usulsüzlük yaptıkları belirtilen 7 kişi için 8 yıla kadar hapsi istendi. Sanık Doktor Beker’in ifade verdikten sonra yurtdışına kaçtığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, BirGün yazarı Timur Soykan'ın ortaya çıkardığı “tarikatta çocuğa cinsel istismar” skandalına ilişkin dava kapsamında, 6 yaşındaki H.K.G.’nin yaşının büyük gösterilmesi için usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle 3’ü kamu görevlisi 7 kişi hakkında yürütülen soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. Savcılığın 28 sayfadan oluşan iddianamesi, İstanbul Anadolu 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması 11 Eylül 2023 tarihinde görülecek.

İddianamede, H.K.G.’nin yaşının sahte raporla büyütülmesinde rol alan Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli hekimler hakkında istenen cezalar belli oldu. Buna göre nöroloji uzmanı Arif Kemal Özalp, iç hastalıkları uzmanı Mahir Orman Beker hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis istendi. Yine iddianamede H.K.G. ile evlenen Kadir İstekli, H.K.G.’nin babası Yusuf Ziya Gümüşel, Gümüşel’in iş ortağı ve vakıf çalışanı Mehmet Emin Marangoz, hastanenin eski çalışanı ve H.K.G.’nin kemik yaşının büyük gösterilmesi için yardımcı olan Kubilay Şimşek hakkında kamu görevlisinin azmettirilmesi suretiyle resmi belgede sahtecilik suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, H.K.G.’nin yaşının büyütülmesi olayında sanıkların rolü de anlatıldı. İddianameye göre H.K.G., 8 Mart 1998 tarihinde Özel Fatih Hastanesi’nde doğdu. İstekli ile 6 yaşında dini nikahla evlendirilen ve 14 yaşında aynı evde kalmaya başlayan H.K.G., 5 Aralık 2012 tarihinde Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde muayene gitti ancak onun yerine başkası röntgen çekimine sokuldu. Kemik yaşına ilişkin 10 Aralık 2012’de hazırlanan raporda H.G.K.’nin kemik yaşının 21 olduğu belirtildi.

İddianameye göre, H.K.G.’nin hakkında bu raporu alabilmesi için Kadir İstekli ve vakfın çalışanı Mehmet Emin Marangoz, H.K.G.’yi hastaneye beraber götürdü. Hastanede giriş işlemlerini Marangoz yaptı. Hastanedeki işlemler sırasında İstekli ve Marangoz’a hastane çalışanı Kubilay Şimşek yardım etti. Sahte röntgen işini de Şimşek ayarladı.

RÖNTGENİ ÇEKEN ÖLDÜ

İddianamede, H.K.G.’nin kemik yaşının tespit edilmesi için röntgeni çeken sağlıkçının Mustafa Sarıtaş olduğu ve 10 Aralık 2022 tarihinde hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianameye göre, H.K.G.’yi görmeden çekilen röntgen üzerinden incelemede bulunan nöroloji uzmanı Arif Kemal Özalp’ti. Özalp, H.K.G.’nin 21 yaşında olduğuna ilişkin tespit yaptı. Yine H.K.G.’ye ilişkin Çocuk ve Erken Psikoloji doktoru Melek Gözde Luş ise 21 yaş ile uyumlu ruhsal gelişim gösterdiğine ilişkin raporda değerlendirmede bulundu. İç hastalıkları uzmanı Mahir Orman Beker de H.K.G.’ye ilişkin fiziki muayene yapmadan teşhiste bulundu. Bu 3 hekimin değerlendirmeleri doğrultusunda 10 Aralık 2012 tarihinde H.K.G.’nin 21 yaşında olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporu oluşturuldu. İddianamede, 3 hekimin resmi belgede sahtecilik suçunu işlediğine ilişkin değerlendirme de yer aldı.

İddianamede, Mahir Orhan Beker’in Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan idari soruşturmada ifade verdiği ve 15 Haziren 2023’te İstanbul Havalimanı’ndan yurtdışına kaçtığı tespitine yer verildi.