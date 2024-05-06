Doktorların grevi geri adım attırdı

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Güney Kore’de hükümetin tıp fakültelerindeki kontenjanları artırma planına karşı iş bırakan doktorların direnişi kazanıyor. Yonhap’ın haberine göre Sağlık Bakanı İkinci Yardımcısı Park Min-soo, kontenjanları artırma konusunda kararda tıp fakültelerinin yönetimlerine “yüzde 50 ila 100 arasında” özerklik verileceğini söyledi.

Hükümet ayrıca iş bırakan doktorların lisanslarını askıya alma cezalarını ertelerken grevdeki doktorlara destek veren üniversite profesörleri hakkında da ceza uygulamama kararı aldı. Güney Kore hükümetinin “yaşlı nüfus oranındaki artış ve kırsal kesimlerdeki tıbbi hizmetlerin yetersizliğiyle mücadele” gerekçesiyle tıp fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarını 2025’ten itibaren 2 bin kişi artırma kararının ardından ülkedeki 13 bine yakın doktor şubat ayında iş bırakmıştı.