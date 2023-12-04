Doktorluğa dönen Kaftancıoğlu: Saraydakiler sevinmesin, bırakmadım

Mesleği olan hekimliğe geri dönen eski CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iktidara mesaj verdi. Kaftancıoğlu, "Saraydakiler sevinmesin çok. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik" diye yazdı.

Eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu, doktorluğa geri dönmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Saraydakiler sevinmesin. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik" ifadelerine yer verdi.

Kaftancıoğlu, görevini 8 Ekim 2023 günü yapılan CHP İstanbul İl Başkanlığı Kongresi’ni kazanan Özgür Çelik’e devretmişti. Kaftancıoğlu, siyasetten ayrıldıktan sonra zamanının çoğunu kurucu ortağı olduğu tıp merkezinde geçirmeye başladı.

İstanbul’da Bağcılar ilçesi Yüzyıl Semti’nde bulunan Özel Işık Tıp Merkezi’nde yöneticilik yapan Kaftancıoğlu, mesleğe geri dönüşüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İyi haftalar… Saraydaki/ler sevinmesin çok. Bırakmadım yasaklıyım şimdilik:) Yasaklarına rağmen de toplumcu, dönüştürücü siyaset nasıl yapılıyormuş görelim, bakalım zaman içinde… Bu arada sosyal medyayı takip etmediğim için geriden geliyorum, laf etmeyin gençler:)"