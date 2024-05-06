Doktorundan Türkan Şoray'a uyarı: "Bahçede bile yürüme"

Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray'ın doktoru, "Bahçede bile yürüme" diyerek seyahate izin vermedi.

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Fotoğraf: Depophotos