Dokunulmazlık dosyaları Karma Komisyon'a gönderildi
CHP, DEVA ve Saadet Partisi milletvekilleri hakkında hazırlanan dokunulmazlıkların kaldırılması dosyası Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
CHP, DEVA ve Saadet Partisi'nden birer milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
CHP, DEVA ve Saadet Partisi'nden milletvekilleri hakkında fezleke hazırlandı.
Hazırlanan fezlekelere TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Milletvekillerine ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
Dokunulmazlığı kaldırılmak istenen vekillerin isimleri şöyle:
CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci.