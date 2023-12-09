Dokunulmazlık fezlekelerinin sayısı açıklandı: 512 dosya ile 'rekor' HEDEP'te

Meclis'te Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen dokunulmazlıkların kaldırılması talebiyle hazırlanan fezleke sayısı 733'e ulaştı. HEDEP milletvekillerinin 512 dosyası bulunurken hakkında en çok dokunulmazlık fezlekesi olan isim HEDEP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz oldu.

TBMM Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edilen, dokunulmazlıkların kaldırılması istemiyle hazırlanmış fezleke sayısı 733'e ulaştı.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca "Gelen Kağıtlar" listesinde yayımlanarak Karma Komisyona havale edildi.

512'Sİ HEDEP VEKİLLERİ HAKKINDA

Komisyondaki fezleke sayısı 733'e ulaştı. Bu fezlekelerden 512'si HEDEP milletvekilleri hakkında hazırlananlardan oluşuyor. HEDEP milletvekillerinin fezlekeleri, "terör örgütü üyeliği" ile "örgüt propagandası" iddiasıyla hazırlandı.

Fotoğraf: Salihe Aydeniz

En çok fezleke HEDEP Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında hazırlandı. Aydeniz'in fezleke sayısı 97 oldu.

Yöneltilen suç türlerine bakıldığında ise en çok 326 dosyayla "terör örgütü propagandası" iddiasından fezleke bulunuyor. Bunun yanı sıra fezlekeler, suçu ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet, Türkiye Cumhuriyeti devletini ve hükümetini aşağılama, kamu görevlisine hakaret, silahlı terör örgütü üyeliği, Cumhurbaşkanına hakaret, tehdit ve iftira iddialarını içeriyor.