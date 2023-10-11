Dokuz ayda 1409 işçi çalışırken öldü

İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri alınmadan çalışmaya zorlanan emekçiler canından oluyor. İSİG’e göre, yılın ilk dokuz ayında bin 409 işçi çalışırken yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinde ölenlerin yüzde 95,75’i sendikasız.

EMEK SERVİSİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, bu yılın ilk dokuz ayını kapsayan iş cinayetleri raporunu açıkladı. 2023 yılının ilk dokuz ayında ocakta 116, şubatta 195, martta 130, nisanda 124, mayısta 146, haziranda 161, temmuzda 183, ağustosta 203 ve eylülde 151 olmak üzere en az 1409 işçi hayatını kaybetti.

İş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımında ise inşaat ilk sırada yer aldı. İnşaat işkolunda bu yıl en az 261 işçi yaşamını yitirdi.

Yani her gün en az bir inşaat işçisi, iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. İnşaat işkolundaki ölümlerin yarıdan fazlası ise yüksekten düşme kaynaklı. Oysa uygun iskele, korkuluk, güvenlik ağı ve ekipmanla bu ölümlerin tamamı önlenebilir.

İş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımında ise trafik ve servis kazaları ilk sırada yer aldı. Trafik, servis kazası nedeniyle 345, ezilme, göçük nedeniyle 213 , yüksekten düşme nedeniyle 174, kalp krizi, beyin kanaması nedeniyle 160, elektrik çarpması nedeniyle 86, patlama, yanma nedeniyle 63, zehirlenme, boğulma nedeniyle 45 işçi hayatını kaybetti.

ÇOCUKLAR YAŞAMINI YİTİRDİ

Rapora göre iş cinayetlerinde 21'i 14 yaş ve altı olmak üzere en 44 çocuk işçi hayatını kaybetti. İSİG raporunda fabrikalarda alınmayan önlemleri, esnek çalışmanın yaygınlaştırılması ve sendikal baskılar bu ölümlerin temel nedenlerini oluşturduğu belirtildi. İş cinayetlerinde ölenlerin 60’ı (yüzde 4,25) sendikalı işçi, 1349’u ise (yüzde 95,75) sendikasız. Sendikalı işçilerin 11’i kimya, 7’si sağlık, 6’sı enerji, 5’i metal, 4’ü belediye, 3’ü maden, 1’i tarım, 1’i gıda, 1’i ağaç, 1’i büro, 1’i eğitim ve 1’i gemi işkolunda çalışıyordu.