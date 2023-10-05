Dokuz Eylül’de yemek zammı protestosu: Öğrenciler yaka paça gözaltına alındı!

İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, yemeklere yapılan yüzde 200’lük zammı çatal bıçaklarla protesto etmeye devam ediyor. 8 öğrenci bugün sert müdahaleyle gözaltına alındı.

BirGün EGE

Üniversitelerin başladığı tarih olan hafta başından beri İzmir’de hem Ege Üniversitesi’nde hem Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğrenciler yemekhaneye yapılan zamları protesto ediyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi yönetimi yüzde 200’e varan zam yapması üzerine geçen yıl 5,80 TL olan yemek fiyatı 17 TL'ye çıktı.

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri, üniversitelerin yemekhanelerinde gerçekleştirdikleri çatal bıçaklı protestolara bugün de devam etti.

Öğrenciler, Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampüsü'nde bulunan yemekhaneden özel güvenlik görevlileri tarafından yaka paça okul bahçesine çıkartılarak polislere teslim edildi. 8 öğrenci polislerce gözaltına alındı.

Öte yandan yaşanan olayı cep telefonu ile görüntülemek isteyen öğrencilere de özel güvenlikler müdahale etti.