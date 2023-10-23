Dolandırıcılık yaptığı için pişman oldu, kendisini ihbar etti: 650 TL'ye 46 yıl 8 ay hapis

Gazeteci İsmail Saymaz, altı yıl önce 14 kişiyi toplamda 650 TL dolandıran İbrahim Kara'nın pişman olarak kendisini ihbar ettiğini, ancak "Zararı karşılamak istiyorum" demesine rağmen yol gösterilmediği için 46 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığını yazdı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, yaklaşık altı yıl önce Facebook’ta “aktif kredi” adlı bir sayfa açarak 14 kişi toplamda 650 lira dolandıran İbrahim Kara’nın vicdan azabı duyarak kendisini ihbar etmesi sonucunda şuanda cezaevinde olduğunu ve 46 yıl 8 ay hapis cezası aldığını yazdı.

Kara’ya ‘bilişim sistemleri araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldığını, para gönderen 14 kişiden 4’ünün şikâyetçi olduğunu belirten Saymaz, yaşananları aktardı.

Saymaz'ın bugün yayımlanan "650 TL’ye 46 yıl 8 ay hapis" başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:

"İbrahim Kara'nın kabahati ve diğer suçlulardan farkı, dolandırıcılık için Facebook'ta sayfa açıp vicdan azabıyla kendisini ihbar etmesi…



Evet, yanlış okumadınız.

Kara, altı yıl önce Facebook'ta ‘Aktif Kredi' adlı bir sayfa açtı. Sayfada “Bankadan kredi çıkartamayanlara kredi çıkarılır” diye yazdı.



İletişime geçenlerden masraf adı altında 30-100 TL arasında para istedi. 14 kişi kartsız işlemle para gönderdi.



Gönderilen toplam miktar, 650 TL.



Kara, vicdan azabı duyup 13 Temmuz 2017'de Bursa Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne giderek, kendisini ihbar etti. “Aldığı parayla işlem yapmadığını, pişman olduğunu” söyledi.



Kara'ya ‘bilişim sistemleri araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

YALNIZCA DÖRT ŞİKAYETÇİ



Mahkeme, Kara'ya para gönderen 14 kişinin ifadesini aldı.



Yedisi şikayette bulunmadı.



Üçü para yatırmadığını söyledi.



Dördü şikayetçi oldu.



Üstelik…



Şikayetçilerden “600 TL yolladım” diyen birinin aslında 30 TL ve 450 TL gönderdiğini iddia eden bir diğerinin 50 TL havale ettiği belirlendi. Hatta bu kişi mahkemeyi yanıltmaya çalışarak, “450 TL zararım oldu. Zararımdan 300 TL'nin karşılanmasını istiyorum” dedi ve almadığı paradan indirime bile gitti!



'ZARARI KARŞILAMAK İSTERİM'



Dava görülürken Kara, İzmir Dikili'de bir devremülk sitesinde işçiydi. İstanbul'da baba evine gönderilen tebligat geri döndüğü için gözaltına alındı.



İfadesinde şöyle dedi:



“Daha önce Facebook'ta dolandırılmıştım. O sinirle böyle bir şey yaptım. Pişman olup polise başvurdum. Bütün dokümanları verdim. Haber vereceklerini söylemişlerdi, haber alamadım. Mağdurlara ulaşamadım. Mağdurların zararını karşılamak isterim.”



Ancak mahkeme, Kara'ya bu zararı ne şekilde karşılayacağını söylemedi.



Mahkeme bir sonraki duruşmada, her suçtan ayrı ayrı ceza vereceğini, Türk Ceza Kanunu'nun 168. maddesinin ‘i' fıkrasını uygulamayacağını bildirdi.

Bu şu demekti:



Sanık dava açılmadan önce pişmanlık gösterip zararı karşılarsa ceza üçte ikiye indirilir.

Kara, gidip kendisini ihbar ettiği ve zararı karşılamak istediğini söylediği halde Emniyet'te “Parayı şuraya yatır” diye yol gösterilmediği için haktan yararlanamadı!



Şikayetçilerin banka hesap numaralarını bilmediği için kendisi de ödeyemedi.



Daha doğrusu mahkeme tarafından parayı nereye yatıracağının söyleneceğini sanıyordu.



Nitekim 14 Ocak 2021'deki duruşmada “Vicdanen rahatsız olduğum için kendim gidip polise anlattım. Bu insanların parasını ödemek istiyorum” dedi.



26 GÜNDÜR YATIYOR



Yargılama Kara'nın haberi olmadan 13 Nisan 2021'de sonuçlandı. Her bir dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay hapis ve 80 TL para cezası verildi.



Toplam 46 yıl 8 ay!



Bu karar Kara'nın MERNİS'te kayıtlı ev adresine değil, anne ve babasının evde olmaması ihtimaline binaen ihtiyaten bildirdiği ağabeyine ait markete gönderildi.

Tebligat marketten dönünce karar ilanen tebliğ edildi.



Oysa MERNİS'te kayıtlı evine göndermiş olsa belki tebligat eline ulaşacaktı.

Karara itiraz edilmediği için cezası kesinleşti.



Kara, 26 Eylül 2023'te ailesini ziyaret için geldiği İstanbul'da havalimanında gözaltına alınarak, Ümraniye Cezaevi'ne kondu.



İçeride 26 günü doluyor.



ADRESİ OLDUĞU HALDE…



Avukat Muhammet Peçe, ilanen tebliğin usule aykırı olduğunu savunarak, eski hale iade için Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi'ne başvurdu.



Fakat BAM, “tanığın MERNİS adresinin olmamasından dolayı ilanen tebliğ usulüne uygundur” diyerek, talebi reddetti.



Oysa MERNİS'te 2009 yılından beri ev adresi kayıtlı.



Eğer itiraz kabul edilseydi 650 TL'yi ödeyerek, cezayı 23 yıl 3 aya indirmek mümkün olabilecekti.



Artık bütün kapılar kapalı.



Avukat Peçe:



“Kara'nın suçu meslek edinmemiş olduğu ve dürüst bir şekilde mahkemeye yaklaştığı göz önünde bulundurulduğunda, adaletin bu denli acımasız olması düşündürücüdür. Mantığı ve vicdani izahı olmayan bu ceza İbrahim'i bir katilden, uyuşturucu satıcısından, sapıktan, teröristten ve milyon dolarlık dolandırıcılık ve hırsızlık suçu işleyenlerden daha uzun süre hapiste tutmayı hedefliyor.”