Dolandırıcılıkta suçlanan MHP'li vekil, AKP'li Gül'ün kardeşinin şirketini işaret etti

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, hakkındaki dolandırıcılık iddialarına ilişkin açıklama yaptı. AKP Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün kardeşinin sahibi olduğu şirkete işaret eden Atay, "Yalanı huy edinmiş iftiracılarla mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, hakkında ortaya atılan dolandırıcılık iddialarına yanıy verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Atay, eski Adalet Bakanı ve AKP Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül'ün kardeşi Ayşenur Atmaca ile eşi Muharrem Atmaca'nın sahibi olduğu 'İbrahimli Yapı'ya işaret ederek, "Yüklenicilerin inşaatı eksiksiz ve zamanında tamamlanması halinde dahi 24 adet hak edebileceği ve bu dairelerden 14 adedini kendi üzerine aldığı ortadayken 380 kişinin mağdur olduğunun iddia edilmesi açıkça provokasyondur" dedi.

Atay, şunları söyledi: "Bahse konu İbrahimli Yapı adlı yüklenicinin yarım bıraktığı 10 civarında inşaat mevcutken tarafıma ait inşaatta dolandırıcılık yapıldığını iddia etmek ve tarafımın hissedar olduğu arsa önünde manipülasyon yapmak açıkça riyakarlıktır."

Sermet Atay, "Yalan bilgileri siyasal malzeme yapmaya çalışan; FETÖ’cü hesaplarla işbirliği içerisinde hareket eden; yalanı huy edinmiş iftiracılarla Mahkemede hesaplaşacağız" ifadelerini kullandı.

MHP'li Sermet Atay'ın açıklamaları şöyle:

"Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Pamuk ve devamında FETÖ artığı sosyal medya hesaplarının organize açıklamaları ile tarafımın dolaylı olarak 380 kişiye dolandırıcılık iftirasına maruz bırakılması üzerine kamuoyunun gerçek bilgilerle bilgilendirilmesi ve provokasyonların engellenmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Yaklaşık 15 yıl önce hissedar olarak aldığım arsa niteliğindeki taşınmaz ile ilgili olarak 18/08/2020 tarihinde İbrahimli Yapı adlı yüklenicinin de içerisinde bulunduğu üçlü inşaat konsorsiyumu ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre 2 yıl içerisinde yüklenicilerin inşaatı anahtar teslimi tamamlamasıyla dairelere hak kazanacağı kararlaştırılmıştır. Yapılan sözleşmeler gereği yüklenicilerin inşaatı eksiksiz tamamlaması halinde hak kazanabileceği daire sayısı 24 adettir. Bu sözleşmelerde yüklenicilerle daire paylaşımı yapılmamış -hangi dairelerin yüklenicilere ait olduğu belirlenmemiş ve iskan alınmadan önce daire satışı yapılması da açıkça yasaklanmıştır. Yüklenicilerin 2 yıllık süre içerisinde inşaatı tamamlayamaması üzerine yüklenicilere ek süre tanınmıştır. Bu süre zarfında da inşaatın tamamlanmaması ve inşaatta hataların bulunması sebebiyle Mahkemeye başvurularak resmi tespit yaptırılmıştır. Tespit oranında yüklenicilere 14 adet daire resmi olarak devredilmiş ve 2023 Nisan ayında inşaat sözleşmesi resmi olarak feshedilmiştir. Fesih sonrası inşaat yarım vaziyette arsa sahipleri tarafından teslim alınmıştır. Geri kalan son 1 yıllık sürede inşaattaki harcamaların tamamı arsa sahipleri tarafından resmi olarak bizzat yapılmıştır.

Mağdur olduğunu iddia edilen kişilere daire satışı yapılabilmesi hukuken geçersiz olduğu gibi bu satışların arsa sahibi ile uzaktan yakından bir bağlantısı bulunmamaktadır. Yüklenicinin yaptığı satışlardan arsa sahibinin bilgisi bulunmamaktadır.

Yüklenicilerin inşaatı eksiksiz ve zamanında tamamlanması halinde dahi 24 adet hak edebileceği ve bu dairelerden 14 adedini kendi üzerine aldığı ortadayken 380 kişinin mağdur olduğunun iddia edilmesi açıkça provokasyondur. Bahse konu İbrahimli Yapı adlı yüklenicinin yarım bıraktığı 10 civarında inşaat mevcutken tarafıma ait inşaatta dolandırıcılık yapıldığını iddia etmek ve tarafımın hissedar olduğu arsa önünde manipülasyon yapmak açıkça riyakarlıktır.

Çamur at izi kalsın FETÖ taktiğidir. Bu süre zarfında yükleniciden maddi ve manevi olarak en büyük zarar gören arsa sahipleridir. Yüklenicilerin, arsa sahiplerinin bilgisi dışındaki açıkça yasaklanmış geçersiz tasarrufları ile arsa sahiplerinin hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. Yalan bilgileri siyasal malzeme yapmaya çalışan; FETÖ’cü hesaplarla işbirliği içerisinde hareket eden; yalanı huy edinmiş iftiracılarla Mahkemede hesaplaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Şahsıma atılan mesnetsiz iftiralar ile ilgili açıklama. pic.twitter.com/EfflB9OdHr — Sermet Atay (@SermetAtay) March 7, 2024

NE OLMUŞTU?

Antep yaşayan yaklaşık 400 yurttaş, 2019 ve 2020 yıllarında önceki Adalet Bakanı AKP’li Abdulhamit Gül’ün kardeşi Ayşenur Atmaca ile eşi Muharrem Atmaca’nın sahibi olduğu İbrahimli Yapı isimli inşaat şirketinden ev almak istedi. Yurttaşlara konut projelerinin maketleri gösterildi. Yaklaşık 400 kişi tüm birikimlerini bu şirkete teslim etti. Hatta daha iyi bir evin sahibi olmak için oturduğu evi, arabasını satıp parasını şirkete verenler de oldu. Ancak şirket, aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ evleri teslim etmedi. Şirketin sahibi Atmaca çiftinin kayıplara karıştığı belirtiliyor.

Konut mağdurları ise uzun süredir seslerini duyurmak için eylemler yapıyor. Daha önce açıklamaya mağdurlar, “Maket üzerinden ev almamız eleştirilebilir. Nasıl güvenip paranızı verdiniz? Diye soranlar olabilir. Cevabı çok basit. Şirketin sahibi, önceki Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kız kardeşiydi” demişti.