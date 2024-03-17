'Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiası: İletişim Başkanlığı'ndan açıklama

Rekor üzerine rekor kıran dolar kuru için bir açıklama da İletişim Başkanlığı'ndan geldi. 'Dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiaları yalanlandı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada yer alan 'Merkez Bankası'nın raporu sızdı, dolar 15 gün sonra 40 TL olacak' iddiasına ilişkin açıklama yayınladı.

Açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "Dolar 15 gün sonra 40 lira olacak" ile "Merkez Bankası'nın raporu sızdı" iddialarına yanıt verildi.

İddialara konu olan herhangi bir raporun olmadığı kaydedilen açıklamada, asılsız haberlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın her ay yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu ankette, mart sonu dolar kur beklentisinin 32 lira 63 kuruş olduğu, piyasa bozucu bu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymaktan suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

DHA'nın haberine göre; açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Dolar kurunun 15 gün sonraki seviyesi belli oldu', 'Dolar, 15 gün sonra 40 TL olacak', 'Merkez Bankası’nın raporu sızdı' şeklindeki iddialar doğru değildir. Doların 15 gün sonra 40 TL olacağına dair herhangi bir rapor kesinlikle yoktur. Söz konusu asılsız haberlerde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi manipülatif şekilde dezenformasyona konu edilmiştir.

TCMB, her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sormakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, 'sızdırılmış belge' olarak nitelendirilmesi manipülasyonu gözler önüne sermektedir.

'BEKLENTİ VE TAHMİNLERİ İÇERİYOR'

Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi'nin 15 Mart 2024 tarihinde yayımlanan Mart 2024 anketinde, piyasa katılımcılarının Mart ayı sonu ABD Doları kur beklentisi 32,63 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır. Manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiği açıkça görülen yalan haberlere itibar etmeyiniz."