Dolar 31 TL'nin üstündeki seyrini sürdürüyor
Güne önceki kapanışına göre yükselişle başlayan dolar kuru 31 TL'nin üstündeki seyrini sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 31,0770 liradan, euro 33,6350 liradan güne başladı. Dolar/TL 31,18420 ile rekor seviyeyi görmüştü.
Kaynak: Haber Merkezi
Dözvi kurlarındaki yüksek seyir devam ederken, TL'deki değer kaybı da sürüyor.
Haftanın son işlem gününe yükselişle başlayan dolar kuru tarihi zirve seviyesinde seyrediyor.
Serbest piyasada 31,0750 liradan alınan dolar, 31,0770 liradan satılıyor. 33,6330 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 33,6350 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 30,9930 lira, euro'nun satış fiyatı ise 33,6230 lira olmuştu.
21 Şubat günü dolar kuru 31,18420 TL ile tarihinin en yüksek seviyesini görmüştü.