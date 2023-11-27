Dolar adım adım yeni rekora koşuyor

Dolar/TL, cuma günü yüzde 0,13 artışla günü 28,8663'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 yükselişle 28,8960 seviyesinden işlem görüyor. Euro ise 31,6640 liradan haftaya başladı. Euro ise 31,6640 liradan haftaya başladı. Dolar, son olarak 24 Kasım'da 28,9240'a yükselerek tarihi zirveyi gördü.

İstanbul serbest piyasada dolar 28,8990 liradan, euro 31,6640 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada doların alış fiyatı 28,8970 liradan euro ise 31,6620 liradan gerçekleştiriliyor.

Cuma günü doların satış fiyatı 28,8880 lira, euronun satış fiyatı ise 31,5290 lira olmuştu. Dolar, son olarak 24 Kasım'da 28,9240'a yükselerek tarihi zirveyi gördü.

KÜRESEL PİYASALAR NEGATİF SEYREDİYOR

Geçen hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik güçlü beklentilere karşın yeni haftada Çin'de açıklanan makroekonomik verilerin kötü gelmesi, piyasalarda Fed kaynaklı iyimserliği azalttı.

Analistler, bu hafta Fed Başkanı Jerome Powel'ın yapacağı açıklamalar ile ABD'de açıklanacak büyüme verisinin piyasaların odak noktasında olacağını söyledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni haftanın ilk işlem gününde 4,49 seviyelerinde dengelendi.

Petrol fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,4 azalışla 79,7 dolardan işlem görüyor.

ABD'de cuma günü açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), kasımda aylık bazda 0,6 puan azalışla 49,4'e düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Bu dönemde 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen endeks, imalat sektöründeki daralmaya işaret etti.

Avrupa borsalarında cuma günü yükseliş eğilimi öne çıkarken, açıklanan makroekonomik veriler, bölgede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Asya piyasaları ise Çin'de sanayi karlarının kötü gelmesiyle haftaya düşüşle başladı. Ülkede sanayi karları ocak-ekim döneminde yüzde 7,8 azaldı. Analistler, Çin'de emlak piyasasına ilişkin devam eden endişelerin de satış baskısına neden olduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

16.00 ABD, kasım ayı inşaat izinleri

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

18.30 ABD, kasım ayı Dallas Fed imalat sanayi endeksi