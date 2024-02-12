Dolar haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 30,6990 liradan, euro 33,1600 liradan haftaya başladı.
Döviz kurlarının TL karşısıdaki yüksek seyri devam ediyor.
Serbest piyasada 30,6970 liradan alınan dolar, 30,6990 liradan satılıyor. 33,1580 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 33,1600 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 30,6850 lira, euro'nun satış fiyatı ise 33,1070 lira olmuştu.
Geçtiğimiz haftalarda ABD’de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artması ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi konusunda aceleci davranmayacaklarını açıklamasının ardından dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yükselmişti.
Geçtiğimiz hafta genelinde Fed üyelerinden de faiz indirimi konusunda temkinli açıklamalar geldi. Son dönemde piyasalarda Fed’den erken faiz indirimi beklentileri azaldı.
PİYASALAR ABD ENFLASYONUNU BEKLİYOR
Öte yandan piyasaların gözü kulağı yarın saat 16.30’da açıklanacak olan ocak ayı enflasyon verisinde olacak. Ocakta yıllık enflasyonun yüzde 3.4’ten 2.9’a yavaşlaması bekleniyor. Kritik veri piyasalarda yönü belirleyecek.