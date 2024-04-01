Dolar kaç tl? 1 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 1 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,4214 liradan başladı. Euro / TL ise 35,0129 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 1 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 1 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,4214 liradan, Euro 35,0129 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 1 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 1 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

1 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

1 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,4214 TL 32,4279 TL Euro (€) 35,0129 TL 35,0346 TL İngiliz Sterlini (£) 40,9819 TL 41,0033 TL 1 Dolar (1 $) 32,4214 TL 32,4279 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 1 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,4214 TL

32,4214 TL Dolar ($) Satış: 32,4279 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 35,0129 TL

35,0129 TL Euro (€) Satış: 35,0346 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,9819 TL

40,9819 TL Sterlin (£) Satış: 41,0033 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,4214 liradan satış ise 32,4279 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Dün gerçekleşen yerel seçimin döviz kurunda etkisi sürüyor. Cuma gününü 34,40 liradan tamamlayan dolar/TL yatay seyrediyor

Serbest piyasada 32,4240 liradan alınan dolar, 32,4260 liradan satılıyor. 34,9740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,9760 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,3860 lira, euronun satış fiyatı ise 35,0580 lira olmuştu.

Dolar/TL, 19 Mart'ta 32,5753'e yükselerek rekor kırmıştı.