Dolar kaç tl? 12 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 12 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,3039 liradan başladı. Euro / TL ise 34,4353 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 12 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 12 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,3039 liradan, Euro 34,4353 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 12 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 12 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

12 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

12 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,3039 TL 32,3238 TL Euro (€) 34,4353 TL 34,4749 TL İngiliz Sterlini (£) 40,3478 TL 40,3933 TL 1 Dolar (1 $) 32,3039 TL 32,3238 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 12 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,3039 TL

32,3039 TL Dolar ($) Satış: 32,3238 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,4353 TL

34,4353 TL Euro (€) Satış: 34,4749 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,3478 TL

40,3478 TL Sterlin (£) Satış: 40,3933 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,3039 liradan satış ise 32,3238 liradan işlem görüyor.