Dolar kaç tl? 12 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 12 Şubat 2024 gününde dolar / TL güne 30,6884 liradan başladı. Euro / TL ise 33,1435 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 12 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 12 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 30,6884 liradan, Euro 33,1435 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 12 Şubat dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 12 Şubat 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

12 Şubat 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

12 Şubat 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.00 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 30,6884 TL 30,6951 TL Euro (€) 33,1435 TL 33,1555 TL İngiliz Sterlini (£) 38,7823 TL 38,8024 TL 1 Dolar (1 $) 30,6884 TL 30,6951 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 12 Şubat 2024 saat 09.00 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 30,6884 TL

30,6884 TL Dolar ($) Satış: 30,6951 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 33,1435 TL

33,1435 TL Euro (€) Satış: 33,1555 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 38,7823 TL

38,7823 TL Sterlin (£) Satış: 38,8024 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.00'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 30,6884 liradan satış ise 30,6951 liradan işlem görüyor.

Dolarda son durum

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ülke ekonomisinde güçlü duruşuna işaret etmesinin "yumuşak iniş" senaryolarını desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle risk iştahı güçlü seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu sene alacağı para politikası kararlarına ilişkin belirsizlikler devam ederken, dünya genelinde açıklanan bilançolarda şirket karlılıklarının beklentileri aşması hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırıyor.