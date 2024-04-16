Dolar kaç tl? 16 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 16 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,4444 liradan başladı. Euro / TL ise 34,4778 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 16 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 16 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,4444 liradan, Euro 34,4778 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 16 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 16 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

16 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

16 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,4444 TL 32,4500 TL Euro (€) 34,4778 TL 34,4888 TL İngiliz Sterlini (£) 40,3868 TL 40,3961 TL 1 Dolar (1 $) 32,4444 TL 32,4500 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 16 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,4444 TL

32,4444 TL Dolar ($) Satış: 32,4500 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,4778 TL

34,4778 TL Euro (€) Satış: 34,4888 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,3868 TL

40,3868 TL Sterlin (£) Satış: 40,3961 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesinin ardından piyasalarda hareketlilik devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 32,4270 liradan, euro 34,4610 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 32,4250 liradan alınan dolar, 32,4270 liradan satılıyor. 34,4590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 34,4610 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,4100 lira, euronun satış fiyatı ise 34,4370 lira olmuştu.