Dolar kaç tl? 17 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 17 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,5282 liradan başladı. Euro / TL ise 34,6237 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 17 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 17 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,5282 liradan, Euro 34,6237 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 17 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 17 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

17 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

17 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,5282 TL 32,5338 TL Euro (€) 34,6237 TL 34,6317 TL İngiliz Sterlini (£) 40,5440 TL 40,5578 TL 1 Dolar (1 $) 32,5282 TL 32,5338 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 17 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,5282 TL

32,5282 TL Dolar ($) Satış: 32,5338 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,6237 TL

34,6237 TL Euro (€) Satış: 34,6317 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,5440 TL

40,5440 TL Sterlin (£) Satış: 40,5578 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,5282 liradan satış ise 32,5338 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Serbest piyasada 32,5260 liradan alınan dolar, 32,5280 liradan satılıyor. 34,5000 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,5020 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,5030 lira, euro'nun satış fiyatı ise 34,5780 lira olmuştu.

Cari işlemler dengesi bugün saat 10.00'da açıklanacak. Beklentiler cari işlemler dengesinin şubatta 3.7 milyar dolar olarak açıklanması yönünde. 2024'ün tamamında ise 28.2 milyar dolar açık bekleniyor.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Orta Vadeli Programı güçlendirecek adımlar atacaklarını, ekonomi ekibinin hazırlıklarını yaptığını ve yakında kamuoyu ile paylaşacaklarını söyledi.