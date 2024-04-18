Dolar kaç tl? 18 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 18 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,4793 liradan başladı. Euro / TL ise 34,8353 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 18 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 18 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,4793 liradan, Euro 34,8353 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 18 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 18 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

18 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

18 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,4793 TL 32,4963 TL Euro (€) 34,8353 TL 34,8754 TL İngiliz Sterlini (£) 40,6640 TL 40,7160 TL 1 Dolar (1 $) 32,4793 TL 32,4963 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 18 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,4793 TL

32,4793 TL Dolar ($) Satış: 32,4963 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,8353 TL

34,8353 TL Euro (€) Satış: 34,8754 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,6640 TL

40,6640 TL Sterlin (£) Satış: 40,7160 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,4793 liradan satış ise 32,4963 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırmaya devam ederken, bugün yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Dünya genelinde enflasyonla mücadele devam ederken, ABD'de makroekonomik verilerin enflasyon endişelerinin güçlü kalmasına neden olan sinyalleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.

Fed'in atacağı adımlara yönelik öngörülerin gittikçe daha geniş bir zaman aralığına yayıldığı görülürken, bu durum politika adımlarına ilişkin tahminlerde belirsizliği artırıyor.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın hafta içinde yaptığı konuşmada bu konuya dikkati çekerek bankanın olabildiği kadar öngörülebilir olmaya çalıştığını ifade ettiğini hatırlattı.

Ülkede açıklanacak makroekonomik verilerin varlık fiyatları üzerindeki etkisinin artan belirsizliklerle birlikte daha da güçlendiğini ifade eden analistler, bugün konut piyasasına ilişkin verilerden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, dün, Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporunda ülkedeki genel ekonomik faaliyetin, şubat sonundan bu yana "hafif" artış kaydettiği bildirildi.

New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 1,15, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Dow Jones endeksi ise yüzde 0,12 azalış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise pozitif bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında ise dün pozitif seyir hakim olurken, bugün gözler Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

KONUT SATIŞI VE BANKA İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANACAK

Dün, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yatırımcıların Türkiye’ye bakış açısı geçen seneye göre değişti. Geçen yıl yatırımcıların ortodoks politikalardan geri adım atılması, programın uygulanmaması ihtimali konusunda şüpheleri vardı. Bu yıl bu konuda neredeyse hiç soru gelmedi. Yani artık programın sürekliliğine dair soru gelmiyor, sorular daha çok programın detaylarına ilişkin oluyor."

Analistler, bugün yurt içinde konut satış ile haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde ödemeler dengesi ve ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.400 puanın destek, 9.600 ve 9.700 seviyelerinin direnç, konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: