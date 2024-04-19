Dolar kaç tl? 19 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 19 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,5982 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7857 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 19 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 19 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,5982 liradan, Euro 34,7857 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 19 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 19 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

19 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

19 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,5982 TL 32,6018 TL Euro (€) 34,7857 TL 34,7986 TL İngiliz Sterlini (£) 40,6352 TL 40,6514 TL 1 Dolar (1 $) 32,5982 TL 32,6018 TL İsviçre Frangı 35,8926 TL 35,9086 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 19 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,5982 TL

32,5982 TL Dolar ($) Satış: 32,6018 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7857 TL

34,7857 TL Euro (€) Satış: 34,7986 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,6352 TL

40,6352 TL Sterlin (£) Satış: 40,6514 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,5982 liradan satış ise 32,6018 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Küresel piyasalarda, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerle negatif bir seyir izleniyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında Fed'in izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretleri halihazırda varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oluyor.

Dün, ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi nisanda 15,5'e çıkarken, Nisan 2022'den bu yana en yüksek değerini aldı.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen endeks, art arda üçüncü ay da pozitif değer alarak sektörde genişlemenin devam ettiğine işaret etti. Ülkede ikinci el konut satışları ise martta yüzde 4,3 azalışla beklentilerin altına düştü.

Analistler, ABD'de iş gücü piyasasının dirençli kaldığını belirterek, Fed yetkililerinin temkinli tutumunun devam ettiğini bildirdi.

Avrupa borsaları dün yükseliş eğiliminde hareket ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) haziran toplantısında politika faizini indirmeye başlamasına kesin gözüyle bakılması söz konusu seyirde etkili oluyor.

Asya pay piyasalarında yeni günde İsrail ile İran'a yönelik haber akışıyla birlikte satış baskısının derinleştiği görülüyor.

YURTİÇİNDE GÖZLER TCMB ANKETİNDE

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi ile haftalık para ve banka istatistikleri verilerinin takip edileceğini belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle: