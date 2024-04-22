Dolar kaç tl? 22 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

Yurttaşlar euro, dolar, sterlin kaç TL? aramaları yapıyor. 22 Nisan 2024 gününde dolar / TL güne 32,5756 liradan başladı. Euro / TL ise 34,7377 liradan işlem görüyor. Peki 1 dolar kaç tl? 22 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç tl? Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

Dolar kaç tl? 22 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL? | Bugün İstanbul serbest piyasada dolar/tl 32,5756 liradan, Euro 34,7377 liradan işlem görüyor. Serbest piyasa ile ilgilenen yurttaşlar 22 Nisan dolar kaç tl? Dolar, euro, sterlin ne kadar oldu? sorularını gündeme getiriyor. Peki, Dolar ne kadar? 1 dolar kaç tl? 22 Nisan 2024 Euro, dolar, sterlin kaç TL? İşte euro, dolar, sterlin fiyatları! Döviz kurlarına dair detaylar haberimizde!

22 Nisan 2024 euro, dolar, sterlin kaç TL?

22 Nisan 2024 serbest piyasada işlem gören euro, dolar, sterlin fiyatları saat 09.30 itibariyle şu şekilde:

Varlık Alış (TL) Satış (TL) ABD Doları (USD / $) 32,5756 TL 32,5882 TL Euro (€) 34,7377 TL 34,7498 TL İngiliz Sterlini (£) 40,3316 TL 40,3475 TL 1 Dolar (1 $) 32,5756 TL 32,5882 TL İsviçre Frangı 35,7402 TL 35,7608 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Döviz Kurları

Döviz kurlarında 22 Nisan 2024 saat 09.30 itibariyle dolar, euro ve sterlin TL alış/satış karşılıkları şu şekilde:

Dolar ne kadar?

Dolar ($) Alış: 32,5756 TL

32,5756 TL Dolar ($) Satış: 32,5882 TL

Euro ne kadar?

Euro (€) Alış: 34,7377 TL

34,7377 TL Euro (€) Satış: 34,7498 TL

Sterlin ne kadar?

Sterlin (£) Alış: 40,3316 TL

40,3316 TL Sterlin (£) Satış: 40,3475 TL

*Döviz ve dolar fiyatları 09.30'da yazılmıştır.

Dolar kaç tl?

Bugün İstanbul serbest piyasada 1 dolar alış 32,5756 liradan satış ise 32,5882 liradan işlem görüyor.

Döviz Kurlarında son durum

Döviz kurlarının Türk lirası karşısındaki yüksek seyri devam ediyor. Dolar/TL, yeni haftaya sınırlı yükselişle başladı.

Serbest piyasada 32,5756 liradan alınan dolar, 32,5882 liradan satılıyor. Dolar/TL’de gün içerisinde en düşük 32.44, en yüksek ise 32.63 seviyeleri test edildi.

34,7377 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 34,7498 lira olarak belirlendi.

Cuma günü doların satış fiyatı 32,5880 lira, avronun satış fiyatı ise 34,8540 lira olmuştu.